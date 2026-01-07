Pese a su alejamiento de la TV, Jesica Cirio se mantiene muy activa compartiendo tips saludables y rutinas para mantenerse en forma, pero este miércoles decidió mostrar la intimidad de su preparación para ir a entrenar y dejó a todos sus seguidores perplejos.

La modelo hizo un video en el que se la ve con una tanga y un top de algodón, y disimuladamente dijo “Nos sacamos el piyama…”. Luego, se ve una edición del video y una disculpa de ella por tener que cumplir con los requerimientos de Instagram respecto a los desnudos.

“No, no. Estoy muy dormida. Voy a sacarme el piyama y a ponerme lo que elegí para entrenar”, señala la ex de Martín insauralde antes de mostrar la rutina para elegir una calza, un top y un par de zapatillas de su inmenso guardarropas, que compite de igual a igual con el de Wanda Nara. ¡Mirá el video!

JÉSICA CIRIO MOSTRÓ SU AÑO NUEVO Y EN REDES LA ACUSARON DE NUEVOS RETOQUES ESTÉTICOS: “IRRECONOCIBLE”

En las últimas horas, Jesica Cirio volvió a quedar en el centro de la polémica tras compartir en sus redes sociales una serie de imágenes de su Año Nuevo 2026.En las postales se la ve sonriente, vestida de blanco con delicados detalles de encaje, posando junto a Chloé Insaurralde, la hija que tuvo con Martín Insaurralde.

Si bien el posteo estuvo acompañado por mensajes de buenos deseos para el nuevo año y palabras de agradecimiento a sus seguidores, en los comentarios rápidamente se desató una fuerte controversia. Muchos usuarios aseguraron notar “algo extraño” en el rostro de la modelo y apuntaron directamente a un supuesto nuevo retoque estético.

Quienes siguen a Jesica Cirio desde hace años no tardaron en marcar que luce mucho más joven de lo habitual, pese a sus 40 años, y la calificaron como “irreconocible”. Comentarios como “otro retoque en la cara” o “de tantas cirugías ya no parece ella” se repitieron con dureza en distintas plataformas.

