Jesica Cirio volvió a ser tendencia luego de que se viralizara un video en el que se la ve realizando un tratamiento estético en la zona de la muñeca, precisamente en el lugar donde tenía el tatuaje que se hizo junto a Elías Piccirillo, su expareja.

La información, difundido por la cuenta de espectáculos Gossipeame, desató una ola de especulaciones entre los seguidores de la modelo, quienes interpretaron el gesto como una señal definitiva de separación.

Aunque Cirio no confirmó públicamente la ruptura, fuentes cercanas aseguran que la relación se quebró desde el momento en que Piccirillo fue detenido, quedando en el centro de la polémica por su situación judicial.

EL CONTEXTO JUDICIAL DE ELÍAS PICCCIRILLO

El empresario fue beneficiado recientemente con la prisión domiciliaria, tras permanecer detenido en una causa que lo investiga por secuestro y por haber plantado un arma de fuego y drogas en el auto de otro empresario.

La Cámara de Apelaciones determinó que el riesgo de obstrucción a la investigación se redujo, lo que permitió el cambio en su condición judicial.