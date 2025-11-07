El exmarido de Jesica Cirio logró que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones le otorgue prisión domiciliaria, y prontó Elías Piccirillo se mudará a un monoambiente de Banfield, después de haber vivido en una mansión en Nordelta.

“Es una casa linda, pero muy sencilla comparándola con el lugar donde vivía”, describió Pampito el hogar -casi a estrenar- que podría compartir con otra persona.

En los 37 metros cuadrados, el departamento cuenta con una cocina integrada, espacio para lavadero, un placard empotrado y baño con ducha electrónica.

El monoambiente donde el exmarido de Jésica Cirio pasará su prisión domiciliaria.

Según contó Walter Leiva desde la vereda, el monoambiente es donde “vive un hermano de Elías Piccirillo”.

El monoambiente donde el exmarido de Jésica Cirio pasará su prisión domiciliaria.

En marzo, Piccirillo había sido trasladado al pabellón K de la Unidad Residencial 1 del Complejo Penitenciario de Ezeiza

La causa contra Elías Piccirillo, el exesposo de Jésica Cirio

El polémico financista está procesado “secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma”.

Jésica CIrio y Elías Piccirillo se habían casado en mayo de 2024., pero se separaron en febrero de 2025 (Foto: Movilpress).

Y el beneficio es por porque Piccirillo padecería “un trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo y ansioso” debido al encierro que le generaba “un riesgo cierto y progresivo para su integridad psíquica”.

Pese al rechazo inicial del juez Sebastián Casanelo, el tribunal de alzada consideró que con Elías Piccirillo “no hay peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación”.