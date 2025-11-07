El exmarido de Jesica Cirio logró que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones le otorgue prisión domiciliaria, y prontó Elías Piccirillo se mudará a un monoambiente de Banfield, después de haber vivido en una mansión en Nordelta.
“Es una casa linda, pero muy sencilla comparándola con el lugar donde vivía”, describió Pampito el hogar -casi a estrenar- que podría compartir con otra persona.
En los 37 metros cuadrados, el departamento cuenta con una cocina integrada, espacio para lavadero, un placard empotrado y baño con ducha electrónica.
Según contó Walter Leiva desde la vereda, el monoambiente es donde “vive un hermano de Elías Piccirillo”.
En marzo, Piccirillo había sido trasladado al pabellón K de la Unidad Residencial 1 del Complejo Penitenciario de Ezeiza
La causa contra Elías Piccirillo, el exesposo de Jésica Cirio
El polémico financista está procesado “secuestro coactivo, transporte de estupefacientes agravado, encubrimiento agravado y portación ilegal de arma”.
Y el beneficio es por porque Piccirillo padecería “un trastorno de adaptación con estado de ánimo depresivo y ansioso” debido al encierro que le generaba “un riesgo cierto y progresivo para su integridad psíquica”.
Más sobre este tema
Pese al rechazo inicial del juez Sebastián Casanelo, el tribunal de alzada consideró que con Elías Piccirillo “no hay peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación”.