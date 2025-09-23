El pasado del novio de Wanda Nara está vinculado de la peor manera al exmarido de Jésica Cirio, y ahora salió a la luz el verdadero motivo de la separación entre Martín Migueles y Elías Piccirilo, quienes eran socios en una financiera y ahora están bajo la mira de la Justicia.

“Me llegó un audio que tiene que ver con una persona que salía con Martín, y me dice, te voy a contar el verdadero motivo de por qué se pelearon Piccirillo y el actual novio de Wanda”, arrancó Matías Vázquez sobre el mensaje que le llegó el 22 de enero de 2024.

Dados las sospechosas maniobras de compra de divisas a precio oficial y ventas en el mercado paralelo que hacían ambos, el conductor de Puro Show aclaró: “En ese momento Piccirillo estaba con Cirio, y no había ninguna investigación en curso, pero casi se van a las manos”.

Es decir, el detonante no fue un desacuerdo de negocios.

El insólito motivo de la pelea entre Martín Migueles y Elías Piccirilo

“¿Por qué casi se van a las manos? Porque Migueles quiso tener una noche de intimidad con Cirio”, disparó.

“Martín Migueles habría querido tener una noche de pasión con Cirio, se enteró Elías Piccirilo, se recalentó, y casi se van a las manos, y ahí explotó una relación que venía sólida por negocios”, completó.

Jésica Cirio. (Foto: @jesicacirio)

De todas formas, el actual novio de Wanda Nara es una de las pocas personas que visita al exmarido de Jesica Cirio en la cárcel.