El pasado del novio de Wanda Nara está vinculado de la peor manera al exmarido de Jésica Cirio, y ahora salió a la luz el verdadero motivo de la separación entre Martín Migueles y Elías Piccirilo, quienes eran socios en una financiera y ahora están bajo la mira de la Justicia.
“Me llegó un audio que tiene que ver con una persona que salía con Martín, y me dice, te voy a contar el verdadero motivo de por qué se pelearon Piccirillo y el actual novio de Wanda”, arrancó Matías Vázquez sobre el mensaje que le llegó el 22 de enero de 2024.
Dados las sospechosas maniobras de compra de divisas a precio oficial y ventas en el mercado paralelo que hacían ambos, el conductor de Puro Show aclaró: “En ese momento Piccirillo estaba con Cirio, y no había ninguna investigación en curso, pero casi se van a las manos”.
Es decir, el detonante no fue un desacuerdo de negocios.
El insólito motivo de la pelea entre Martín Migueles y Elías Piccirilo
“¿Por qué casi se van a las manos? Porque Migueles quiso tener una noche de intimidad con Cirio”, disparó.
“Martín Migueles habría querido tener una noche de pasión con Cirio, se enteró Elías Piccirilo, se recalentó, y casi se van a las manos, y ahí explotó una relación que venía sólida por negocios”, completó.
De todas formas, el actual novio de Wanda Nara es una de las pocas personas que visita al exmarido de Jesica Cirio en la cárcel.