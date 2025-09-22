En medio de su llegada a la Argentina, Maxi López fue entrevistado por Puro Show y se refirió por primera vez a la nueva relación de Wanda Nara con Martín Migueles, dejando en claro su postura frente a los romances de su exesposa.

Consultado sobre cómo vive los cambios sentimentales de la madre de sus hijos, el exfutbolista fue contundente: “Las relaciones de ella son las relaciones de ella y yo no me meto en las relaciones de ella, no me interesa. Ella puede hacer lo que quiera”.

Maxi López, enfocado en sus hijos

Lejos de los conflictos mediáticos que suelen rodear a Wanda, Maxi explicó que su prioridad absoluta son sus hijos y que prefiere mantenerse al margen de la vida privada de la empresaria.

“Yo me ocupo de lo cotidiano de los chicos: sus entrenamientos, sus colegios, sus cosas. Si ella viaja o no, nos organizamos. Somos un equipo para que los chicos estén bien”.

Video y captura: Puro Show

La relación actual entre Maxi y Wanda

Tras años de idas y vueltas, López destacó que hoy la relación con Wanda atraviesa un gran momento: “Hoy es una seda. Fueron muchos años turbulentos, pero me enorgullece haber llegado hasta acá. Quiero que los chicos estén tranquilos y aprovecho este presente”.

El exfutbolista también reconoció que algunas veces hablaron sobre temas delicados de la vida personal de Wanda, aunque evitó dar detalles: “Algunas cosas me ha contado, pero si tiene que decir algo, que lo diga ella. Lo importante es que ahora esté bien, activa y trabajando”.

Sin opinión sobre Mauro Icardi, L-Gante o Martín Migueles

Cuando le preguntaron a quién prefería entre Mauro Icardi y L-Gante, Maxi volvió a marcar distancia:

“De las parejas de ella no opino. Que elija ella”.