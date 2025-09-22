Durante una entrevista exclusiva con Puro Show, el exfutbolista Maxi López reveló que viajó a la Argentina para acompañar a su hijo Valentino (16), el mayor con Wanda Nara, en una situación médica importante.

“El mayor de mis chicos tuvo una lesión importante, así que vengo al país para organizar la cirugía, hablar con el doctor y visitar a los chicos. Lo primordial es eso”, explicó.

La salud de Valentino y la prioridad de Maxi López

Con tono serio, Maxi dejó en claro que su foco está puesto en su familia y especialmente en Valentino: “Quiero que salga la operación, que salga todo bien. Apenas me pude hacer una escapada vine, porque los extraño mucho”.

El exjugador también contó que hacía meses no veía a sus hijos y que necesitaba estar presente en este momento crucial: “La última vez que los vi fue en enero. Ahora quiero dedicar estos días a ellos y después veremos qué pasa”.

Créditos: Instagram @wanda_nara

¿MasterChef sí o no?

Ante la consulta sobre su posible participación en MasterChef Celebrity, López fue contundente:

“Tengo buena onda con los productores, Wanda siempre está involucrada, pero todavía no hay nada confirmado. Primero quiero enfocarme en lo de Valentino y después, si me queda tiempo, me sentaré a hablar con Fede Lebrino (productor)”.

De esta manera, el exfutbolista desmintió las versiones que aseguraban que había un conflicto económico o falta de pago. “No estaba al tanto de eso. Con Wanda hablo todos los días, pero no hablamos de este tema. Vine para estar con los nenes, esa es la primera cosa”, aclaró.

Una decisión atada a la salud de su hijo

Maxi López no descartó sumarse al reality de cocina, aunque dejó en claro que todo dependerá de cómo evolucione su hijo mayor:

“Va a depender de cómo sea la próxima semana con la operación de Valentino. En base a eso veremos. Quiero que salga todo bien y después decidiré”.