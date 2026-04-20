Moria Casán no es solo una figura del espectáculo: es un fenómeno cultural. Ahora, su vida y leyenda se convirtieron en un musical desbordante, que se sumó a la lista de homenajes del Palacio Libertad junto a nombres como Mirtha Legrand y los Pimpinela; y Sofía Gala y Fito Páez estuvieron en primera fila.

La propuesta, dirigida por Valeria Ambrosio, arranca en una Buenos Aires postapocalíptica del año 2655. Un grupo de arqueólogos, vestidos con mamelucos y pelucas blancas halla los los restos de una figura femenina que marcó siglos de historia.

Moria Casán (Foto: Movilpress)

Moria Casán (Foto: Movilpress)

Moria Casán llegando al Palacio Libertad (Foto: Movilpress)

Moria Casán (Foto: Movilpress)

Moria Casán en el Palacio Libertad (Foto: Movilpress)

Moria Casán y Pato Galmarini (Foto: Movilpress)

La obra recorre momentos clave: desde el día en que Carlos A Petit la subió al escenario de El Nacional y le puso su nombre artístico, hasta el episodio en que Moria terminó presa en Paraguay, acusada de robo. Todo, atravesado por el humor y la ironía que la caracterizan.

El espectáculo, que tiene guion de Gabriel Patolsky y dirección musical de Gaby Goldman y se puede ver todavía el 25 y 26 de abril, convocó a una legión de famosos: Pato Galmarini, Coco Fernández y Virginia Elizalde, Pampito, Adrián Pallares, Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, Flavio Mendoza, Vicky Xipolitakis, Carolina Papaleo y muchos más.

Fito Páez y Sofía Gala Castiglione (Foto: Movilpress)

Fito Páez y Sofía Gala Castiglione (Foto: Movilpress)

Fito Páez y Sofía Gala Castiglione (Foto: Movilpress)

Fito Páez y Sofía Gala Castiglione (Foto: Movilpress)

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Coco Fernández y Virginia Elizalde (Foto: Movilpress)

Pampito y Facundo Estevez (Foto: Movilpress)

Nazarena Di Serio (Foto: Movilpress)

Adrián Pallares (Foto: Movilpress)

Marcelo Polino (Foto: Movilpress)

Lio Pecoraro y Fernando Piaggio (Foto: Movilpress)

Stefy Xipolitakis (Foto: Movilpress)

Vicky Xipolitakis (Foto: Movilpress)

Luis Ventura (Foto: Movilpress)

Dan Breitman (Foto: Movilpress)

Pablo "Chato" Prada y Lourdes Sánchez (Foto: Movilpress)

Flavio Mendoza (Foto: Movilpress)

Ángel de Brito (Foto: Movilpress)

Carolina Papaleo (Foto: Movilpress)

Liliana Parodi (Foto: Movilpress)

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