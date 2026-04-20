Moria Casán no es solo una figura del espectáculo: es un fenómeno cultural. Ahora, su vida y leyenda se convirtieron en un musical desbordante, que se sumó a la lista de homenajes del Palacio Libertad junto a nombres como Mirtha Legrand y los Pimpinela; y Sofía Gala y Fito Páez estuvieron en primera fila.
La propuesta, dirigida por Valeria Ambrosio, arranca en una Buenos Aires postapocalíptica del año 2655. Un grupo de arqueólogos, vestidos con mamelucos y pelucas blancas halla los los restos de una figura femenina que marcó siglos de historia.
La obra recorre momentos clave: desde el día en que Carlos A Petit la subió al escenario de El Nacional y le puso su nombre artístico, hasta el episodio en que Moria terminó presa en Paraguay, acusada de robo. Todo, atravesado por el humor y la ironía que la caracterizan.
El espectáculo, que tiene guion de Gabriel Patolsky y dirección musical de Gaby Goldman y se puede ver todavía el 25 y 26 de abril, convocó a una legión de famosos: Pato Galmarini, Coco Fernández y Virginia Elizalde, Pampito, Adrián Pallares, Lio Pecoraro y Fernando Piaggio, Flavio Mendoza, Vicky Xipolitakis, Carolina Papaleo y muchos más.
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