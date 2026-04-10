Netflix encendió la expectativa y presentó el primer adelanto de Moria, la serie de ficción que retrata la vida de Moria Casán y que llegará a la plataforma el próximo 14 de agosto.

El estreno mundial coincide con la celebración de los 80 años de la diva, que vuelve a ser noticia y promete revolucionar la pantalla.

Lejos de la nostalgia y el lugar común, la producción apuesta a mostrar a una Moria Casán auténtica, que decide tomar las riendas de su propia historia y convertirse en la titiritera de su vida.

La ficción, realizada íntegramente en Argentina, recorre su pasado, su presente y hasta se anima a imaginar su futuro, reconstruyendo el camino que la transformó en un verdadero mito de la cultura popular.

Tres actrices, una leyenda: cómo será la serie de Moria Casán

La serie cuenta con un elenco de lujo: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se ponen en la piel de “La One” en distintas etapas de su vida. Cada una aporta su impronta para mostrar las múltiples caras de una figura que atravesó el cine, el teatro y la televisión, y que hizo de la transgresión una forma de supervivencia.

Dirigida y escrita por Javier Van de Couter, y producida por About Entertainment (la productora de Mercedes Reincke y Armando Bo), la ficción se propone ir más allá del simple retrato de una estrella. Es un homenaje a la cultura popular argentina y a una mujer que desafió todos los límites.

De qué trata “Moria”: la sinopsis oficial

En la serie, Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción, manejando los hilos de su propia historia. La trama recorre los momentos clave de su vida, mostrando cómo se reinventó una y otra vez para convertirse en un ícono indiscutido.

No es solo la historia de una estrella: es el relato de una mujer que desafió prejuicios, rompió moldes y se mantuvo siempre vigente, dejando una huella imborrable en la cultura argentina.

Moria. Sofía Gala in Moria. Cr. Alina Schwarcz / Netflix ©2026

Cuándo se estrena y quiénes forman parte del equipo

Moria se estrena el 14 de agosto en Netflix, con un equipo creativo encabezado por Javier Van de Couter en dirección y guion, y la producción de About Entertainment. El elenco principal lo integran Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes se sumergen en el universo de una de las figuras más emblemáticas del espectáculo nacional.

La serie ya generó revuelo en redes sociales y promete ser uno de los grandes lanzamientos del año, con una historia que mezcla glamour, escándalo, resiliencia y mucho, pero mucho, carácter.