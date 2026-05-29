La dupla formada por George Clooney y Brad Pitt vuelve a compartir pantalla en Wolfs, una película que combina thriller criminal, humor negro y dinámica de compañeros forzados a entenderse en medio de una noche completamente fuera de control.

Con dirección y guion de Jon Watts -responsable de la última trilogía cinematográfica de Spider-Man protagonizada por Tom Holland-, el film apuesta menos a las grandes secuencias de acción y más al carisma de dos estrellas históricas de Hollywood jugando con su propia imagen pública.

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La película, apoyada en diálogos veloces, ironías y situaciones absurdas, tiene una duración de 108 minutos y puede verse a través de Apple TV+.

De qué trata Wolfs

La película comienza cuando una importante funcionaria pública queda involucrada en una situación extremadamente comprometedora dentro de la habitación de un hotel.

Desesperada por evitar un escándalo mediático, decide contactar a un hombre especializado en “resolver problemas”: un profesional acostumbrado a limpiar escenas conflictivas y hacer desaparecer cualquier evidencia incómoda.

Clooney y Pitt vuelven a compartir pantalla en Wolf, el éxito de Apple TV.

Pero el operativo rápidamente se complica cuando aparece otro especialista contratado para exactamente el mismo trabajo. Ambos hombres, acostumbrados a trabajar solos y convencidos de ser los mejores en lo suyo, se ven obligados a colaborar pese a la desconfianza mutua y a una rivalidad inmediata.

A partir de allí, lo que parecía una misión sencilla se transforma en una cadena de situaciones cada vez más descontroladas. Mafiosos, persecuciones, drogas, accidentes y errores inesperados convierten la noche en una sucesión de problemas imposibles de manejar.

El tráiler oficial de la película Wolfs, con George Clooney y Brad Pitt.

La película encuentra buena parte de su identidad en el intercambio constante entre los protagonistas, que sostienen el ritmo casi exclusivamente a través de sus diálogos y reacciones.

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Lejos de buscar el suspenso oscuro típico de otros thrillers criminales, Wolfs apuesta a una mezcla entre tensión y comedia donde el absurdo gana cada vez más espacio. El resultado es una película ligera, consciente del peso simbólico de sus actores y construida alrededor de la química entre ambos.

El regreso de Clooney y Pitt juntos en pantalla

Uno de los aspectos más comentados fue el reencuentro de Clooney y Pitt. Después de compartir pantalla en películas como Ocean’s Eleven, Ocean’s Twelve y Burn After Reading, ambos actores vuelven a apoyarse en una dinámica basada en la ironía, la competencia amistosa y el contraste de personalidades.

Algunos medios destacaron el encanto clásico de la dupla y la capacidad de ambos actores para sostener escenas enteras únicamente desde el intercambio verbal. Otros, en cambio, señalaron que la trama pierde fuerza por momentos y depende demasiado del carisma de sus protagonistas.

La película de 108 minutos está apoyada en diálogos veloces, ironías y situaciones absurdas.

De todas maneras, incluso entre las críticas menos entusiastas hubo coincidencia en un punto: la película funciona especialmente cuando Clooney y Pitt comparten pantalla y explotan esa química construida durante más de dos décadas de colaboraciones cinematográficas.

Cómo es el reparto de Wolfs