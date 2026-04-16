La hija de Maru Botana se animó a hablar sin filtro sobre el revuelo que se armó tras los dichos de Moria Casán. En una entrevista en el programa Puro Show, la joven modelo e influencer contó cómo vivió el inesperado cruce con la diva y reveló su postura frente a las críticas y el “hate” en redes sociales.

“Siempre todo lo que es críticas lo tomo como ‘chicos no sean tan malos, hay una persona detrás’ y elijo no mirar nada malo que hablen de mí”, dijo y reconoció que está al tanto de los comentarios que circulan sobre ella: “Sé que, por ejemplo, habló Martín Cirio y Moria Casán, que me la crucé acá”.

Sofía, la hija de Maru Botana en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Y enseguida relató el momento en que se cruzó cara a cara con la One: “Me dijo, ‘la nueva cheta’, le dije, ‘sí’”, contó entre risas y después explicó que no vio lo que la conductora dijo de ella en su pograma: “Me dijeron ‘Moria habló de vos’ y yo dije, ‘¿qué? ¿en qué momento?“.

SOFÍA CONTÓ CÓMO SE LLEVA CON EL HATE DE LAS REDES SOCIALES

La hija de Maru Botana explicó que no deja que los comentarios negativos la afecten: “No lo miro. La verdad que es como que no lo miro para que no me frene a mí de la manera que yo me muestro, que es de forma espontánea y real”.

Sobre las críticas que recibe, fue contundente: “Me dicen ‘decís mucho ‘tipo’, hoy en día las jóvenes estamos acostumbradas a decir eso y ‘literalmente’, y si yo le presto atenación a eso me voy a frenar cada vez que queda hable”.

Maru Botana y su hija Sofia

Además, contó que la acusan de “cheta” y de “no hacer nada”, y por eso decidió hacer un video mostrando a qué se dedica realmente: “Me dijeron que soy cheta, que no hago nada, por eso hice el video en el que contando que me dedico al modelaje y que soy influencer”.

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