Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, Maru Botana encontró en Tigre el escenario ideal para construir su hogar soñado.

La cocinera y empresaria abrió recientemente las puertas de su residencia a través de sus redes sociales y dejó ver una propiedad que combina amplitud, funcionalidad y una estética cálida inspirada en el estilo provenzal.

Diseñada especialmente para convivir con su esposo y sus siete hijos, la casa de Maru Botana fue concebida como un verdadero espacio de encuentro familiar.

Así es la casa de Maru Botana: estilo provenzal, espacios gigantes y cocina innovadora | Créditos: Web Arquitectura y Diseño

ASÍ ES LA MANSIÓN DE MARU BOTANA

Con aproximadamente 900 metros cuadrados totales, la vivienda se organiza en torno a una distribución práctica que evita la rigidez de las construcciones modernas. Cuenta con seis habitaciones y amplios espacios comunes pensados para recibir visitas, algo habitual en el día a día del clan Botana.

Así es la casa de Maru Botana: estilo provenzal, espacios gigantes y cocina innovadora | Créditos: Web Arquitectura y Diseño

El living se presenta como uno de los sectores más importantes del hogar. Los sillones confortables, los textiles cálidos y los rincones de entretenimiento refuerzan la idea de una casa viva, donde siempre hay movimiento y actividad.

El verdadero corazón de la propiedad es la cocina. Fiel a su profesión, Maru creó un espacio gastronómico de escala profesional que funciona casi como el backstage de un restaurante.

Así es la casa de Maru Botana: estilo provenzal, espacios gigantes y cocina innovadora | Créditos: Web Arquitectura y Diseño

El ambiente incluye dos hornos, doble bacha y una heladera de gran capacidad, elementos indispensables para organizar la dinámica diaria de una familia de diez integrantes.

Así es la casa de Maru Botana: estilo provenzal, espacios gigantes y cocina innovadora | Créditos: Web Arquitectura y Diseño

El vínculo con el exterior es otro rasgo distintivo de la casa. A través de amplios ventanales se accede a un jardín parquizado de unos 400 metros cuadrados, rodeado por una arboleda que aporta privacidad y contacto permanente con la naturaleza.

El espacio incluye un fogón para encuentros nocturnos, áreas de juego al aire libre y una galería semicubierta donde la familia suele almorzar o pasar largas sobremesas.