Lejos del ritmo acelerado de la ciudad, Maru Botana encontró en Tigre el escenario ideal para construir su hogar soñado.
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La cocinera y empresaria abrió recientemente las puertas de su residencia a través de sus redes sociales y dejó ver una propiedad que combina amplitud, funcionalidad y una estética cálida inspirada en el estilo provenzal.
Diseñada especialmente para convivir con su esposo y sus siete hijos, la casa de Maru Botana fue concebida como un verdadero espacio de encuentro familiar.
ASÍ ES LA MANSIÓN DE MARU BOTANA
Con aproximadamente 900 metros cuadrados totales, la vivienda se organiza en torno a una distribución práctica que evita la rigidez de las construcciones modernas. Cuenta con seis habitaciones y amplios espacios comunes pensados para recibir visitas, algo habitual en el día a día del clan Botana.
El living se presenta como uno de los sectores más importantes del hogar. Los sillones confortables, los textiles cálidos y los rincones de entretenimiento refuerzan la idea de una casa viva, donde siempre hay movimiento y actividad.
El verdadero corazón de la propiedad es la cocina. Fiel a su profesión, Maru creó un espacio gastronómico de escala profesional que funciona casi como el backstage de un restaurante.
El ambiente incluye dos hornos, doble bacha y una heladera de gran capacidad, elementos indispensables para organizar la dinámica diaria de una familia de diez integrantes.
El vínculo con el exterior es otro rasgo distintivo de la casa. A través de amplios ventanales se accede a un jardín parquizado de unos 400 metros cuadrados, rodeado por una arboleda que aporta privacidad y contacto permanente con la naturaleza.
El espacio incluye un fogón para encuentros nocturnos, áreas de juego al aire libre y una galería semicubierta donde la familia suele almorzar o pasar largas sobremesas.