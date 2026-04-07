Las arepas caseras son una alternativa simple, económica y muy versátil para sumar a cualquier comida. En esta versión compartida por Maru Botana, se preparan con pocos ingredientes y quedan perfectas para acompañar un buen asado o aprovechar carne que haya quedado del día anterior.

La masa no lleva levadura ni tiempos largos de descanso, lo que permite hacer las arepas rápido y sin complicarse. Además, se cocinan en sartén, algo ideal para hacerlas en cualquier cocina sin necesidad de horno.

Atractivas por su textura crocante por fuera y suave por dentro, las arepas funcionan muy bien como base para armar un plato completo, ya que combinan con rellenos salados de todo tipo.

Cómo hacer arepas caseras paso a paso

Esta receta de Maru Botana se destaca por su practicidad y porque permite adaptar el relleno según el momento del día. Se pueden servir en el desayuno, el almuerzo o la cena.

Maru Botana, destacada cocinera argentina: sus recomendaciones para la tortilla de papas. Foto: Instagram

Otra ventaja es que la masa admite variantes simples. Por ejemplo:

agregar queso rallado a la preparación

sumar semillas

rellenarlas con verduras grilladas

usar pollo o carne mechada

Ingredientes

2 tazas de harina de maíz para arepas

La misma cantidad de agua

Sal

1 cucharada sopera de aceite

Procedimiento

Colocamos la harina de maíz en un bowl y agregamos sal. Sumamos el agua poco a poco y mezclamos hasta formar una masa suave. Agregamos la cucharada de aceite y amasamos bien. Formamos las arepas y las llevamos a una sartén apenas enmantecada, a fuego bajo. Cocinamos de ambos lados hasta que estén doraditas y listas para rellenar.

Las arepas quedan crocantes por fuera y tiernas por dentro, una combinación ideal para acompañar carnes asadas o rellenos bien jugosos. También se pueden preparar con anticipación y recalentar antes de servir.

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