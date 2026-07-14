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Sándwich de torta frita: la receta más argentina para una merienda diferente

Una vuelta de tuerca a un clásico bien criollo que combina lo dulce y lo salado en una preparación simple, ideal para compartir en cualquier momento del día.

Sándwich de torta frita: la receta más argentina para una merienda diferente.
Sándwich de torta frita: la receta más argentina para una merienda diferente. Foto: Cucinare TV

Las tortas fritas son uno de los grandes emblemas de la gastronomía argentina, especialmente durante los días frescos o de lluvia. Sin embargo, existe una versión que gana cada vez más adeptos por su combinación de sabores y texturas: el sándwich de torta frita.

La propuesta consiste en utilizar dos tortas fritas recién hechas como si fueran un pan y rellenarlas con jamón y queso, aunque también admite otras variantes con diferentes fiambres o quesos. El toque final de almíbar y azúcar aporta un contraste entre lo dulce y lo salado que convierte esta receta en una merienda distinta y muy tentadora.

Además de ser una receta económica, se elabora con ingredientes básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina.

Comensales
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Ingredientes

  • 500 gramos de harina 0000.
  • Una cucharada de sal.
  • 50 gramos de grasa vacuna o manteca.
  • 200 cc agua caliente.
  • Almíbar, a gusto.
  • Azúcar, a gusto.
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La receta del sándwich de torta frita de Gabo Colacioppo. Cucinare.

Procedimiento para los sándwich de tortas fritas

  1. Calentar el agua y disolver allí la sal junto con la grasa vacuna o la manteca.
  2. Colocar la harina en un bowl e incorporar la mezcla líquida poco a poco.
  3. Amasar hasta obtener una preparación lisa y homogénea. Tapar y dejar reposar durante 10 minutos.
  4. Formar pequeñas bolitas de masa, estirarlas con forma circular y hacer un pequeño corte en el centro de cada una.
  5. Freír las tortas fritas en grasa caliente hasta que estén bien doradas de ambos lados. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
  6. Rociar con un poco de almíbar y espolvorear azúcar.
  7. Armar el sándwich colocando jamón y queso entre dos tortas fritas. También se pueden usar otros fiambres, quesos o combinaciones a gusto.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/

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