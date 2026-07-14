Sándwich de torta frita: la receta más argentina para una merienda diferente.

Las tortas fritas son uno de los grandes emblemas de la gastronomía argentina, especialmente durante los días frescos o de lluvia. Sin embargo, existe una versión que gana cada vez más adeptos por su combinación de sabores y texturas: el sándwich de torta frita.
La propuesta consiste en utilizar dos tortas fritas recién hechas como si fueran un pan y rellenarlas con jamón y queso, aunque también admite otras variantes con diferentes fiambres o quesos. El toque final de almíbar y azúcar aporta un contraste entre lo dulce y lo salado que convierte esta receta en una merienda distinta y muy tentadora.
Además de ser una receta económica, se elabora con ingredientes básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina.
Ingredientes
- 500 gramos de harina 0000.
- Una cucharada de sal.
- 50 gramos de grasa vacuna o manteca.
- 200 cc agua caliente.
- Almíbar, a gusto.
- Azúcar, a gusto.
Procedimiento para los sándwich de tortas fritas
- Calentar el agua y disolver allí la sal junto con la grasa vacuna o la manteca.
- Colocar la harina en un bowl e incorporar la mezcla líquida poco a poco.
- Amasar hasta obtener una preparación lisa y homogénea. Tapar y dejar reposar durante 10 minutos.
- Formar pequeñas bolitas de masa, estirarlas con forma circular y hacer un pequeño corte en el centro de cada una.
- Freír las tortas fritas en grasa caliente hasta que estén bien doradas de ambos lados. Retirar y escurrir sobre papel absorbente.
- Rociar con un poco de almíbar y espolvorear azúcar.
- Armar el sándwich colocando jamón y queso entre dos tortas fritas. También se pueden usar otros fiambres, quesos o combinaciones a gusto.
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