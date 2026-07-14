Sándwich de torta frita: la receta más argentina para una merienda diferente.

Las tortas fritas son uno de los grandes emblemas de la gastronomía argentina, especialmente durante los días frescos o de lluvia. Sin embargo, existe una versión que gana cada vez más adeptos por su combinación de sabores y texturas: el sándwich de torta frita.

La propuesta consiste en utilizar dos tortas fritas recién hechas como si fueran un pan y rellenarlas con jamón y queso, aunque también admite otras variantes con diferentes fiambres o quesos. El toque final de almíbar y azúcar aporta un contraste entre lo dulce y lo salado que convierte esta receta en una merienda distinta y muy tentadora.

Además de ser una receta económica, se elabora con ingredientes básicos que suelen estar disponibles en cualquier cocina.

Comensales 2 Ingredientes 500 gramos de harina 0000.

gramos de harina 0000. Una cucharada de sal.

cucharada de sal. 50 gramos de grasa vacuna o manteca.

gramos de grasa vacuna o manteca. 200 cc agua caliente.

cc agua caliente. Almíbar, a gusto.

Azúcar, a gusto.

La receta del sándwich de torta frita de Gabo Colacioppo. Cucinare.

Procedimiento para los sándwich de tortas fritas

Calentar el agua y disolver allí la sal junto con la grasa vacuna o la manteca. Colocar la harina en un bowl e incorporar la mezcla líquida poco a poco. Amasar hasta obtener una preparación lisa y homogénea. Tapar y dejar reposar durante 10 minutos. Formar pequeñas bolitas de masa, estirarlas con forma circular y hacer un pequeño corte en el centro de cada una. Freír las tortas fritas en grasa caliente hasta que estén bien doradas de ambos lados. Retirar y escurrir sobre papel absorbente. Rociar con un poco de almíbar y espolvorear azúcar. Armar el sándwich colocando jamón y queso entre dos tortas fritas. También se pueden usar otros fiambres, quesos o combinaciones a gusto.

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