Maru Botana volvió a sorprender a sus seguidores con una de esas recetas que nunca fallan. La reconocida cocinera, que acumula millones de seguidores en redes sociales gracias a sus consejos y preparaciones caseras, compartió cómo hacer unos irresistibles bizcochitos de grasa, ideales para acompañar el mate y ahorrar dinero.

Desde su cuenta de Instagram, la chef presentó la propuesta con entusiasmo y destacó sus principales ventajas. “Bizcochitos de grasa!!! A quién no le gustan? Buenos, ricos y súper económicos. Rendidores y para toda la familia. Fáciles y rápidos de hacer. Esta receta es TODO LO QUE ESTÁ BIEN”, escribió junto al video que rápidamente despertó el interés de sus seguidores.

EL PASO A PASO DE LOS BIZCOCHITOS DE GRASA DE MARU BOTANA

En la grabación, Maru explicó de manera sencilla cómo preparar esta clásica receta argentina. “Hacés una corona con la harina. En el centro colocás la grasa, la sal, la levadura (sin fermentar) y el agua. Unís todo del centro hacia afuera y amasás hasta que te quede bien lisita. Dejas leudar 10 minutos y empezás a estirar y a hacer dobleces”, detalló.

La cocinera también remarcó la importancia de repetir el proceso de plegado para lograr una mejor textura. “Repetís varias veces. Dejas descansar 15 minutos y la estirás aproximadamente de medio centímetro. Cortás con un cortante y los ponés sobre una placa. Los pinchás y los llevás al horno hasta que estén doraditos. Te van a salir un montonnnn!! Prepáralos y contame”, agregó.

Crédito: Instagram

LOS INGREDIENTES QUE NECESITÁS

Para preparar esta receta de bizcochitos de grasa caseros, Maru Botana recomienda utilizar:

1 kilo de harina

600 gramos de grasa

25 gramos de sal

35 gramos de levadura

600 mililitros de agua tibia

Con pocos ingredientes y una preparación simple, la propuesta se convirtió en una de las más comentadas por quienes buscan opciones caseras, económicas y rendidoras para compartir en familia durante el fin de semana.