Cookies con chips de chocolate: el secreto de Maru Botana para que queden húmedas por dentro

Las cookies con chips de chocolate son un clásico que nunca falla. Sin embargo, lograr que queden húmedas por dentro y con una textura perfecta no siempre es sencillo. Para eso, Maru Botana compartió una receta que se volvió una de las favoritas de sus seguidores.

El secreto está en la combinación de manteca derretida, azúcar rubia y una gran cantidad de chips de chocolate. Además, una cocción corta a temperatura moderada ayuda a conservar el interior suave y evita que las galletitas se sequen.

Ideales para una merienda, para acompañar un café o para cocinar con los más chicos de la casa, estas cookies se preparan con ingredientes simples y ofrecen resultados espectaculares.

Comensales 6 Ingredientes Una taza manteca derretida

taza manteca derretida Una taza azúcar rubia

taza azúcar rubia ½ taza azúcar

taza azúcar Una cucharada de esencia de vainilla

cucharada de esencia de vainilla 2 huevos

huevos 2 tazas harina 0000

tazas harina 0000 Una cucharadita de bicarbonato de sodio

cucharadita de bicarbonato de sodio Una cucharadita de sal

cucharadita de sal 3 tazas chips de chocolate

tazas chips de chocolate Sal marina, a gusto

Cookies con chips de chocolate con los secretos de Maru Botana. Instagram Maru Botana.

Procedimiento para los chips de chocolate de Maru Botana

Colocar la manteca derretida en un bowl y mezclar con el azúcar rubia, el azúcar común y la esencia de vainilla. Incorporar los huevos y batir hasta obtener una preparación homogénea. Agregar la harina, el bicarbonato de sodio y la sal. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes. Sumar los chips de chocolate y distribuirlos de manera uniforme en la masa. Formar porciones con ayuda de una cuchara y colocarlas sobre una placa para horno, dejando espacio entre cada una. Espolvorear una pequeña cantidad de sal marina sobre la superficie de cada cookie. Cocinar en horno precalentado a 170°C durante aproximadamente 20 minutos o hasta que los bordes comiencen a dorarse. Retirar del horno y dejar enfriar unos minutos antes de servir para que terminen de tomar consistencia.

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