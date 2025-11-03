El chocolate es, indiscutiblemente, el rey de la repostería y el ingrediente que mejor calma cualquier antojo de dulce. Su versatilidad permite crear desde postres rápidos y sin horno, hasta tortas elaboradas dignas de una celebración.
Reunimos cuatro de las mejores recetas con chocolate que van desde unos cubos con manteca de maní y unas tejas con dulce de leche, hasta una torre de waffles y unos cupcakes. A continuación, el paso a paso detallado para que elijas tu próximo deleite.
Ingredientes para las mejores recetas con chocolate
Cubos de chocolate y manteca de maní
200 g de chocolate cobertura con leche.
100 g de chocolate cobertura blanco.
150 g de mantequilla de maní casera o comprada.
Tejas de chocolate y dulce de leche
- 300 g de chocolate cobertura blanco.
- 300 g de chocolate cobertura con leche.
- Un paquete de galletitas Oreo.
- 500 g de dulce de leche repostero.
Torre de waffles de chocolate
- Una taza de harina 1/4 taza cacao amargo.
- 2 cdtas de polvo para hornear.
- 1/3 taza azúcar blanca.
- Una taza de leche.
- Un huevo.
- 2 cdas de aceite de girasol.
- Una cda de esencia de vainilla.
- Una cda de manteca.
- Helado de frutos rojos.
- Chocolate cobertura derretido
Cupcakes de chocolate
- 200 g de manteca.
- 200 g de azúcar blanca.
- 4 huevos.
- 180 g de harina 0000.
- 20 g de cacao amargo.
- Una cdta de polvo para hornear.
- 360 g de crema de leche.
- 20 g de azúcar blanca.
- Un paquete de galletitas Oreo.
Procedimiento
Cubos de chocolate y manteca de maní
- Derretir en diferentes recipientes el chocolate cobertura con leche y el chocolate cobertura blanco cortado en pedacitos. Para derretirlo se puede meter al microondas durante 30 segundos, sacarlo, y revolver; repitiendo ese proceso hasta que esté derretido por completo.
- Al chocolate con leche se le agregan 2 cdas (100 g) de mantequilla de maní, revolviendo hasta que esté bien integrado.
- Al chocolate blanco en cambio le agregamos solo una cda (50 g) de mantequilla de maní. Forrar un molde en papel film.
- Colocar la mitad del chocolate con leche en el molde y llevar al freezer por 5 minutos.
- Agregar todo el chocolate blanco y llevar nuevamente al freezer durante 5 minutos.
- Agregar el resto del chocolate negro, y llevar a la heladera por aproximadamente 20 minutos, no mucho más.
- Desmoldar, quitar el papel film y cortar.
Tejas de chocolate y dulce de leche
- En un bowl apto para calentar, derretir a baño María chocolate con leche y en otro bowl derretir con la misma técnica chocolate blanco.
- Volcar en una placa siliconada y expandir con una espátula, haciendo marmolados o láminas de chocolate por separados. Llevar a frío.
- Una vez frío y solidificado, cortar cuidadosamente a la mitad y sobre una de las mitades agregar dulce de leche repostero y galletitas rotas.
- Cubrir formando un sándwich con la otra mitad y llevar a frío nuevamente.
- Después de unos minutos cortamos y presentar en una bandeja.
Torre de waffles de chocolate
- En un bowl, integrar con batidor de alambre la harina junto con el cacao tamizado, el polvo para hornear y el azúcar.
- Incorporar a la preparación todos los líquidos (leche, huevo, aceite y esencia de vainilla)
- Dejar reposar nuestra mezcla en la heladera por media hora para que se hidrate la harina.
- Cocinar en wafflera enmantecada hasta que estén doraditos.
- Servir con helado de frutos rojos y salsa de chocolate.
Cupcake de chocolate
- En una batidora, integrar a máxima velocidad la manteca pomada junto con 200 g de azúcar. Batir hasta llegar a blanco.
- Incorporar los huevos de a uno en el batido a velocidad media.
- Incorporar por último la harina tamizada junto con el cacao amargo y el polvo para hornear.
- Meter toda la preparación en una manga y cargar los moldes hasta ¼, luego colocar en algunas galletas rotas y en otras enteras, y completar con masa hasta ¾ de su capacidad.
- Llevar a horno medio por 20 minutos.
- Batir la crema a punto chantilly junto con el azúcar (20 g).
- Poner la crema en manga y decorar los cupcakes ya fríos.
