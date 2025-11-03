El chocolate es, indiscutiblemente, el rey de la repostería y el ingrediente que mejor calma cualquier antojo de dulce. Su versatilidad permite crear desde postres rápidos y sin horno, hasta tortas elaboradas dignas de una celebración.

Reunimos cuatro de las mejores recetas con chocolate que van desde unos cubos con manteca de maní y unas tejas con dulce de leche, hasta una torre de waffles y unos cupcakes. A continuación, el paso a paso detallado para que elijas tu próximo deleite.

Ingredientes para las mejores recetas con chocolate

Cubos de chocolate y manteca de maní

200 g de chocolate cobertura con leche.

100 g de chocolate cobertura blanco.

150 g de mantequilla de maní casera o comprada.

Tejas de chocolate y dulce de leche

300 g de chocolate cobertura blanco.

300 g de chocolate cobertura con leche.

Un paquete de galletitas Oreo.

500 g de dulce de leche repostero.

Torre de waffles de chocolate

Una taza de harina 1/4 taza cacao amargo.

2 cdtas de polvo para hornear.

1/3 taza azúcar blanca.

Una taza de leche.

Un huevo.

2 cdas de aceite de girasol.

Una cda de esencia de vainilla.

Una cda de manteca.

Helado de frutos rojos.

Chocolate cobertura derretido

Cupcakes de chocolate

200 g de manteca.

200 g de azúcar blanca.

4 huevos.

180 g de harina 0000.

20 g de cacao amargo.

Una cdta de polvo para hornear.

360 g de crema de leche.

20 g de azúcar blanca.

Un paquete de galletitas Oreo.

Combo de recetas con chocolate. Cucinare.TV.

Procedimiento

Cubos de chocolate y manteca de maní

Derretir en diferentes recipientes el chocolate cobertura con leche y el chocolate cobertura blanco cortado en pedacitos. Para derretirlo se puede meter al microondas durante 30 segundos, sacarlo, y revolver; repitiendo ese proceso hasta que esté derretido por completo. Al chocolate con leche se le agregan 2 cdas (100 g) de mantequilla de maní, revolviendo hasta que esté bien integrado. Al chocolate blanco en cambio le agregamos solo una cda (50 g) de mantequilla de maní. Forrar un molde en papel film. Colocar la mitad del chocolate con leche en el molde y llevar al freezer por 5 minutos. Agregar todo el chocolate blanco y llevar nuevamente al freezer durante 5 minutos. Agregar el resto del chocolate negro, y llevar a la heladera por aproximadamente 20 minutos, no mucho más. Desmoldar, quitar el papel film y cortar.

Tejas de chocolate y dulce de leche

En un bowl apto para calentar, derretir a baño María chocolate con leche y en otro bowl derretir con la misma técnica chocolate blanco. Volcar en una placa siliconada y expandir con una espátula, haciendo marmolados o láminas de chocolate por separados. Llevar a frío. Una vez frío y solidificado, cortar cuidadosamente a la mitad y sobre una de las mitades agregar dulce de leche repostero y galletitas rotas. Cubrir formando un sándwich con la otra mitad y llevar a frío nuevamente. Después de unos minutos cortamos y presentar en una bandeja.

Torre de waffles de chocolate

En un bowl, integrar con batidor de alambre la harina junto con el cacao tamizado, el polvo para hornear y el azúcar. Incorporar a la preparación todos los líquidos (leche, huevo, aceite y esencia de vainilla) Dejar reposar nuestra mezcla en la heladera por media hora para que se hidrate la harina. Cocinar en wafflera enmantecada hasta que estén doraditos. Servir con helado de frutos rojos y salsa de chocolate.

Cupcake de chocolate

En una batidora, integrar a máxima velocidad la manteca pomada junto con 200 g de azúcar. Batir hasta llegar a blanco. Incorporar los huevos de a uno en el batido a velocidad media. Incorporar por último la harina tamizada junto con el cacao amargo y el polvo para hornear. Meter toda la preparación en una manga y cargar los moldes hasta ¼, luego colocar en algunas galletas rotas y en otras enteras, y completar con masa hasta ¾ de su capacidad. Llevar a horno medio por 20 minutos. a punto chantilly junto con el azúcar (20 g). Batir la crema a punto chantilly junto con el azúcar (20 g). Poner la crema en manga y decorar los cupcakes ya fríos.

