La crisis que atraviesa Luzu TV tras la difusión de la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi sigue sumando capítulos.

Después de que el canal emitiera un duro comunicado anunciando desvinculaciones y medidas internas, Nicolás Occhiato decidió compartir el mensaje en sus redes sociales. Sin embargo, lejos de calmar los ánimos, la publicación se llenó de comentarios lapidarios.

El escándalo se originó cuando Florencia Peña anunció al aire la supuesta muerte del padre de Lionel Messi, información que fue desmentida poco después por la familia del capitán de la Selección Argentina.

Jorge Messi atraviesa un grave problema de salud, pero se encuentra bajo supervisión médica y evolucionando favorablemente, según aclararon sus allegados.

Tras la polémica, Occhiato difundió un comunicado oficial en el que Luzu TV calificó como “inadmisible” la difusión de información sensible sin verificación previa y anunció la desvinculación de los responsables involucrados. Pero las explicaciones no convencieron a gran parte del público.

El llanto de Flor Jazmín Peña. Foto: captura Luzu TV.

“Que aplique para tu novia”: el comentario que salpicó a Flor Jazmín Peña

Entre los cientos de mensajes que aparecieron debajo de la publicación de Nico Occhiato, varios usuarios apuntaron directamente contra Flor Jazmín Peña, quien no tuvo participación en el episodio.

“Que aplique para tu novia también, por como se expresa”, escribió una usuaria, en referencia a la decisión anunciada por el canal.

Otro comentario fue aún más contundente, sobre Flor Peña esta vez: “Nico, producción y Flor culpables por no ser claros y no corroborar información”.

También aparecieron mensajes como “El daño ya está hecho”, “Que te cierren ese canal” y “Daño colateral. Nadie”, reflejando el nivel de indignación que generó el caso entre los seguidores del streaming.

La captura de los comentarios rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, dejando en evidencia que la bronca de muchos usuarios no quedó limitada únicamente a Florencia Peña o a la producción de El Show del Verano.

Foto: captura de pantalla

Nico Occhiato, en el ojo de la tormenta

Aunque el conductor manifestó públicamente su enojo por lo ocurrido y aseguró que su desacuerdo con la difusión de la fake news era total, gran parte de los usuarios consideró que, como fundador y cara visible de Luzu TV, también debía asumir responsabilidades por el error cometido.

Mientras tanto, el escándalo continúa creciendo en redes sociales, donde miles de personas siguen cuestionando los controles internos del canal y la forma en que se manejó una información tan delicada vinculada a la familia de Lionel Messi.