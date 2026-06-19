La fake news que anunció erróneamente la muerte de Jorge Messi generó conmoción no solo en la Argentina, sino también en el entorno de Lionel Messi, quien actualmente se encuentra disputando la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Un día después de que Florencia Peña difundiera la información equivocada en Luzu TV, el periodista Pablo Gravellone contó en Arriba Argentinos cómo impactó la situación en el capitán de la Selección Argentina.

Se supo cómo afectó a Lionel Messi la fake news sobre la muerte de su padre (captura de eltrece)

Cómo vivió Lionel Messi el escándalo por su padre

Según relató Gravellone, públicamente Messi se mostró sereno durante el entrenamiento abierto a la prensa.

“A Messi se lo vio bien contenido por el grupo, con sonrisas, entrenando con normalidad, tranquilo y enfocado en lo que viene, que es el partido contra Austria”, dijo el periodista de eltrece.

El periodista destacó que esa fue la imagen que pudieron captar las cámaras durante la práctica.

“Eso fue lo público que se vio en los 15 minutos de entrenamiento, que las cámaras lo pudieron tomar, como si nada hubiese pasado antes”, agregó.

Sin embargo, aseguró que puertas adentro la situación fue distinta.

“Pero sabemos que no la pasó bien durante el momento que estaba circulando la fake news, por más que él sabía que era mentira. Leo, si algo sucede con el padre, va a ser el primero en enterarse, estando en el Mundial y lejos de su familia”.

El apoyo de De Paul y Otamendi

De acuerdo con la información revelada en el noticiero de eltrece, los referentes del plantel tuvieron un rol clave para acompañar al capitán en medio del revuelo.

“Ahí empezó la red de contención del grupo, De Paul, Otamendi. Puertas adentro solo ellos saben cómo lo afectó a Messi”, afirmó Gravellone.

Mientras Jorge Messi continúa recuperándose en Argentina y su familia pidió responsabilidad al momento de informar, Lionel Messi intenta dejar atrás el difícil episodio y mantener el foco en el próximo compromiso de la Selección Argentina frente a Austria en el Mundial 2026.