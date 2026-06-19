La polémica por la falsa noticia sobre la muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, sumó un nuevo capítulo luego de que Javier Milei apuntara con dureza contra Florencia Peña, quien había dado la información al aire durante su programa en Luzu TV.

A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, el Presidente cuestionó a la conductora y calificó sus dichos como “aberrantes e inescrupulosos”.

“Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo, siempre pueden decir una aberración peor y siempre pueden infligir más daño”, escribió Milei.

Javier Milei fulminó a Florencia Peña por la fake news sobre Jorge Messi (Foto de X)

La dura crítica de Javier Milei a Florencia Peña

El mandatario sostuvo que la información fue difundida “sin chequear” y remarcó que, incluso si hubiera sido cierta, se trataba de un tema vinculado a la vida privada de una persona.

Además, aprovechó para cuestionar el accionar de parte de la prensa.

“Nos recuerda la impunidad con la que algunos individuos creen que pueden operar por el simple hecho de tener un micrófono o una pluma en la mano, como si ese hecho implicara no solo que no tienen que chequear la información que reproducen, sino que tampoco deben atenerse a las cuestiones más elementales de decencia humana, moral o respeto por la verdad”, afirmó.

Sin embargo, las declaraciones más explosivas llegaron después, cuando se refirió directamente a la actriz.

“También vale la pena destacar que, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de esta chimentera de poca monta, al menos el canal tuvo la decencia de rectificar la información y echar a este personaje nefasto”, disparó.

“Si te metés con Messi, te metés con todos”

Lejos de bajar el tono, Milei continuó su descargo con nuevas críticas hacia los medios de comunicación.

“Por lo menos los chimenteros de espectáculos no pretenden señalar desde el banquito de la moral o las buenas costumbres, mientras cobran pauta de los políticos para sostener medios que, si solo dependieran de su audiencia, ya hubieran quebrado”.

Horas más tarde, el Presidente volvió a referirse al tema en Instagram con una frase contundente: “Si te metés con Messi, te metés con todos”.