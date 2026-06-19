El escándalo que se generó luego de que Florencia Peña anunciara por error la muerte de Jorge Messi en su programa de stream de Luzu TV sigue sumando repercusiones. Tras el pedido de disculpas de la conductora y la sanción impulsada por Nico Occhiato, quien salió a defenderla públicamente fue su hijo, Juan Otero.

En una entrevista con LAM, el joven habló sobre el duro momento que atraviesa la actriz después de haber difundido al aire una información falsa que terminó obligando a la familia Messi a emitir un comunicado oficial para aclarar el estado de salud de Jorge Messi y pedir responsabilidad al comunicar.

El comunicado de la familia Messi sobre la salud de Jorge.

Según relató Juan, la conductora quedó devastada tras lo ocurrido.

“Llegó a casa muy mal, muy destruida. Estaba muy arrepentida, muy triste. Ella está muy arrepentida y pide perdón de corazón. Se equivocó, sí. Y pidió disculpas”, expresó Juan.

Juan Otero defendió a Flor Peña y apuntó contra la violencia en redes

Durante la entrevista, el hijo de la actriz también cuestionó la magnitud de las críticas que recibió su madre y aseguró que hubo una reacción desmedida.

“Este medio es un poco hipócrita. Muchas veces son demasiados los que se encargan de divulgar fake news y decir cosas que no son, pero cuando se trata de una mujer segura, libre, que dice lo que piensa, que cada vez que tuvo que plantarse en una lucha se plantó, el ataque es masivo. La violencia que recibe es masiva”, sostuvo.

Juan Otero defendió a su mamá, Flor Peña (captura de LAM)

Además, aseguró que nunca había visto una reacción semejante contra una figura del espectáculo.

“Nunca vi tanta violencia hacia una persona en el medio como la que recibió hoy mi vieja. En las redes pedían la cabeza. Eso nunca lo vi en mi vida. Fue duro”, resaltó el hijo de Flor Peña en LAM.

Por último, Juan Otero confesó el dolor que le provocó ver las repercusiones del escándalo: “Cómo la denigraron y cómo la trataron me dolió en el alma como hijo y como persona”.