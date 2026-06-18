El escándalo que se desató luego de que Florencia Peña difundiera al aire una falsa noticia sobre el padre de Lionel Messi tuvo fuertes repercusiones en Luzu TV. Tras la polémica, Nico Occhiato tomó la decisión de despedir a los responsables del error, incluida la conductora, y su hijo contó por qué ella le pidió perdón llorando.

La medida también impactó de lleno en El Show del Verano, el ciclo que Peña compartía con Marley. En medio de la controversia y de la ola de críticas que se generó en redes sociales, el programa quedó envuelto en la incertidumbre mientras el conductor continúa en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial junto a Ian Lucas.

Flor Peña junto a su hijo, Juan Otero (Foto: Instagram @juanoterook)

Antes de que estallara el conflicto, estaba previsto que Florencia viajara en los próximos días para sumarse a Marley en tierras norteamericanas. Sin embargo, esos planes quedaron suspendidos. Durante una entrevista con LAM, Juan Otero, hijo de la actriz reveló que él y su familia estaban invitados a viajar también.

Leé más:

La inesperada decisión de Antonela Roccuzzo con Nico Occhiato y Florencia Peña tras el escándalo

EL HIJO DE FLORENCIA PEÑA REVELÓ POR QUÉ SU MADRE LE PIDIÓ PERDÓN LLORANDO TRAS EL ESCÁNDALO CON MESSI

“Nosotros nos íbamos con mamá al Mundial la semana que viene, pero, bueno, no vamos a ir claramente”, agregó Juan. “Y ella, lo único que pensó en ese momento fue en decir ‘Perdón, hijo, que no nos vamos de viaje’, y me lloraba pidiéndome perdón que no nos podíamos ir”, reveló el joven.

Juan Otero y Florencia Peña (Fotos: capturas América TV)

“Nunca deja de lado su rol de madre. Y por eso también yo siento que es una gran persona y que no se merece esto, porque aun así no deja de pensar en el resto. O sea, nos pidió perdón a todos por cómo la vimos, porque la vimos triste, mal. Entonces, yo digo que realmente tiene que parar esta violencia masiva por un error. Y aparte, se han dicho cosas mucho peores en estos tiempos”, cerró Juan.

Juli Argenta reveló que Marley y el productor de El Show del Verano decidieron correrse del proyecto en solidaridad con la actriz. De esta manera, el papa de Mirko y Milenka tampoco continuaría al frente del ciclo, poniendo fin a una propuesta que había sido relanzada por Luzu TV y que terminó abruptamente en medio de la polémica.

Leé más:

Florencia Peña rompió en llanto en vivo tras el escándalo por Jorge Messi: “Le escribí a Celia y no me contestó”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.