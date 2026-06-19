Este jueves, Florencia Peña vivió momentos desgarradores tras protagonizar un momento que marcó su carrera como conductora de Luzu TV cuando dio al aire una fake news sobre Jorge, el papá de Lionel Messi que provocó una

Florencia brindó entrevistas a varios medios, entre ellos TN y eltrece en la que pidió sus más sinceras disculpas a la familia de Lionel Messi, justo antes de entrar a brindar la función de Las hijas, la obra en la que comparte escenario junto a Soledad Villamil y Pilar Gamboa en el Paseo La Plaza.

Ciudad Magazine estuvo también en ese lugar para captar las imágenes de la actriz en un día en que su mánager llegó a temer por su salud. Sin embargo, el periodista Javier Fabracci señaló en En Síntesis que la función transcurrió en la más absoluta de las normalidades.

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LAS FOTOS DE FLORENCIA PEÑA ANTES DE ENTRAR A ESCENA TRAS EL ESCÁNDALO EN LUZU TV

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

Florencia Peña (Foto: Movilpress)

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