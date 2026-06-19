El mundo del fútbol se sacudió este viernes tras conocerse que Fernando Gago, entrenador de Universidad de Chile, sufrió un infarto apenas terminó el partido en el que su equipo le ganó a O’Higgins por la Liga de Primera.

El DT argentino fue trasladado de urgencia a una clínica del sector oriente, donde los médicos lograron estabilizarlo y evitaron una tragedia mayor.

La rápida atención permitió que Gago se recuperara y recibiera la visita de su familia y de las máximas autoridades de Azul Azul.

El momento en la conferencia de prensa en el que Fernando Gago mostró su malestar. Captura: Bolavip.

El dato clave que reveló Cecilia Pérez sobre el infarto de Gago

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, visitó a Gago en la clínica y dio detalles sobre cómo vivió el entrenador las horas previas al episodio. “Tuve la posibilidad de estar con él y con Verónica, su mujer, y lo vi con buen ánimo, tranquilo. Fue atendido en tiempo requerido, que es importante para la recuperación que está teniendo. Está acompañado por el cuerpo médico de nuestro club y la familia ha señalado que la clínica dará a conocer el parte médico”, explicó Pérez.

La exministra agregó que Gago estaba “bien, con buen ánimo y preocupado del partido del domingo”.

La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, visitó a Gago en el centro médico. Foto: Cooperativa Deportes.

Y confesó: “Saber que dirigió el partido sintiéndose mal me vuelve a emocionar. El compromiso que tiene con el club y con el plantel nos confirma que debemos creer en este proyecto y esperar que pronto pueda estar de regreso”.

Gago ignoró las señales del cuerpo

Pérez reveló un dato que sorprendió a todos: las molestias de Gago comenzaron muy temprano en la mañana, pero el DT decidió no ir al médico.

“Me contó que desde primera hora se sentía raro, que tenía un dolor y le dijeron que debía hacerse exámenes e ir a un recinto asistencial y no quiso, porque quería estar con los chicos. Ahora quiere volver a entrenar y le transmití que lo primero es la salud y que se cuide”, relató la presidenta de Azul Azul.

La clínica será la encargada de emitir el parte médico oficial en las próximas horas.