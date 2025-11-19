Verónica Laffitte y Fernando Gago viven uno de los momentos más felices de sus vidas: la llegada de Joaquín, su primer hijo, que llegó al mundo el 25 de noviembre y ya conquistó las redes con sus primeras postales.

La flamante mamá compartió en Instagram una serie de imágenes llenas de ternura, incluyendo una foto de los diminutos pies de su hijo y otra del instante exacto en el que lo conocieron en el quirófano, tomada segundos después del nacimiento.

“¡Bienvenido Joaquín, amor de nuestras vidas! Nuestra felicidad es infinita, llegaste a dar tanto amor a esta familia. ¡Solo Dios sabe cuánto te soñamos! 19-11-25”, escribió Verónica, emocionada, acompañando las postales que rápidamente se llenaron de likes y felicitaciones.

¡Es muy lindo!

Foto: Instagram (@vero_laffitteok) Por: Fabiana Lopez

Foto: Instagram (@vero_laffitteok)

Foto: Instagram (@vero_laffitteok)

LA REACCIÓN DE MICA VÁZQUEZ CUANDO LE PUSIERON UNA FOTO DE GAGO Y DULKO EN PASAPALABRA: “ME SEPARÉ DE ÉL Y A LOS 6 MESES SE CASÓ CON ELLA”

Lo que empezó como un divertido juego en Pasapalabra terminó en un desopilante momento luego de que Mica Vázquez viera la foto de su expareja, Fernando Gago junto a su esposa, Gisela Dulko (quienes se convirtieron en noticia recientemente por separarse en medio de rumores de infidelidad del exfutbolista), en medio del programa.

“Chicos, ¿me pusieron la foto de mi exnovio por algo? No, todo bien. Yo me separé y a los 6 meses se casó con ella, pero bárbaro. No pasa nada. Está bien, me lo merezco producción”, lanzó la invitada (en septiembre de 2021), quien debía adivinar la pista musical.

“Ni escuché cuál era la pista. Miré la foto y me nublé. ¿Viste cuando recordás cosas lindas? Esto me dio como escalofríos. ¡Tres pibes tiene! No hablo a menudo pero me fui a vivir a España con él y tengo la mejor. Después, un día nos separamos y a los 6 meses se casó con ella”, agregó, sin filtro.

La reacción de Mica Vázquez cuando le pusieron una foto de Gago y Dulko en Pasapalabra: Me separé de él y a los 6 meses se casó con ella

Además, sin perder la sonrisa en su rostro, la actriz cantó Shut up, de Fergie, cambiándole la letra: “Dame el punto Iván porque me cag… con la foto de mi ex y su esposa”, entonó, ante la sorpresa del conductor.

“Son Fernando Gago y Gisela Dulko, dos grandes deportistas argentinos”, interno De Pineda. A lo que Micaela cerró, tajante: “Retirados. ¡Estaba re caliente! No, pero me separé cuando tenía 22 años… igual atengo algo para decirle. ¡Fer, el nombre del segundo hijo es el que habíamos hablado! No, es todo un chiste. No hablo hace bastante, pero te juro que tengo la mejor”.

¡Qué momento!