La familia de Fernando Gago atraviesa un momento de enorme felicidad. El exfutbolista y actual entrenador, junto a su esposa Verónica Laffitte, espera la llegada de su primer hijo en común.

En las últimas horas trascendió que ya tienen decidido cómo se llamará el bebé, que nacerá en Argentina y, según adelantó Juan Etchegoyen en el ciclo digital Mitre Live, Verónica cursa el sexto mes de embarazo y todo marcha con gran expectativa.

El conductor reveló que el pequeño llevará el nombre de Joaquín y que tendrá únicamente el apellido paterno, algo que fue una elección personal de Laffitte para preservar la tradición familiar de Gago.

Fernando Gago y Verónica Lafitte (Foto: Instagram @vero_laffitteok)

CÓMO NACERÁ EL HIJO DE GAGO Y LAFFITTE

El periodista también contó que el parto será por cesárea programada, dado que la futura mamá ya atravesó dos procedimientos de este tipo en el pasado. Además, señaló que el nacimiento está previsto para que ocurra en territorio argentino, motivo por el cual Fernando organizará un viaje especial desde México, donde se encuentra trabajando.

Fernando Gago y su pareja Verónica (Foto: @vero_laffitteok)

La idea del exjugador es llegar al país para acompañar a su esposa en el momento del parto y permanecer alrededor de una semana antes de regresar a sus compromisos profesionales. Luego, aprovecharán el receso de fin de año para pasar las fiestas rodeados de sus seres queridos, disfrutando ya de la compañía del nuevo integrante de la familia.