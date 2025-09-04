Fernando Gago y Verónica Laffitte esperan su primer hijo juntos. Mientras cursan el séptimo mes de embarazo por Joaquín, subieron una foto.

La odontóloga, que ya es mamá de Valentín y Ciro, publicó una imagen con su pareja en la orilla de una playa mexicana.

Allí, lógicamente, se luce su panza de siete meses y escribió: “Esperándote tanto, Joaquín, amorcito nuestro”.

EL HIJO DE GAGO Y VERÓNICA LAFFITTE SE LLAMARÁ JOAQUÍN

Juan Etchegoyen reveló para Infobae en vivo que Fernando Gago y Verónica Laffitte tienen nombre para el hijo que esperan.

Las fotos de Fernando Gago y Verónica Laffitte esperando su primer hijo juntos | Créditos: Instagram @vero_laffitteok

“Fernando Gago siempre que quiso tener un hijo llamado Joaquín, va a nacer en la Argentina y en octubre va a llegar aquí Verónica (Laffitte) para tenerlo”, afirmó.