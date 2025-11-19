Fernando Gago y Verónica Laffitte fueron papás. Este mediodía se confirmó la llegada de Joaquín, el primer hijo de la pareja, en una noticia que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y en los portales de espectáculos.

El anuncio se conoció a través de la TV Pública, durante la emisión de Mediodía Bien Arriba, donde el periodista Juan Etchegoyen compartió en exclusiva los detalles del nacimiento y celebró junto a la audiencia la llegada del bebé.

Las fotos de Fernando Gago y Verónica Laffitte esperando su primer hijo juntos | Créditos: Instagram @vero_laffitteok

“¡Acaba de nacer Joaquín!”, anunció el periodista, confirmando una de las novedades más esperadas por los seguidores de Gago y Laffitte.

El nacimiento de Joaquín: cómo fue el anuncio en la TV Pública

En pleno programa en vivo, Etchegoyen informó que tanto Verónica Laffitte como el recién nacido se encuentran en perfecto estado de salud y que el bebé nació en Argentina.

“Verónica vino hace dos meses al país para prepararse para el parto y Fernando está con ella”, agregó el periodista. “Fue una cesárea programada y el bebé pesó 3 kilos 400 gramos”, indicó.

La noticia generó emoción entre los espectadores y rápidamente comenzó a replicarse en distintas plataformas digitales.