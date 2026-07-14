Torta de chocolate sin harina: el paso a paso de Maru Botana para un postre irresistible.

Si hay un postre capaz de conquistar a cualquier amante del chocolate, es esta torta sin harina de Maru Botana. Con una miga húmeda, una cobertura irresistible y un relleno que combina dulce de leche, crema y mermelada de frambuesa, se convirtió en una de las recetas más celebradas de la cocinera.
La receta tiene otra ventaja: requiere pocos ingredientes y no lleva harina, por lo que logra una textura intensa, cremosa y muy diferente a la de una torta tradicional. El chocolate amargo es el gran protagonista y aporta un sabor profundo en cada bocado.
Para completar el postre, la base se cubre con una generosa capa de crema batida, dulce de leche y mermelada de frambuesa, mientras que una ganache de chocolate le da el acabado final. Ideal para cumpleaños, reuniones familiares o simplemente para darse un gusto.
Ingredientes
Para la masa
- 3 huevos.
- 200 g azúcar.
- 300 g chocolate amargo.
- 200 g manteca.
Para el relleno
- Crema batida, cantidad necesaria.
- Dulce de leche, cantidad necesaria.
- Mermelada de frambuesa, cantidad necesaria.
Para la ganache
- 400 g crema de leche.
- 400 g chocolate.
Procedimiento para la torta de chocolate sin harina de Maru Botana
- Batir los huevos junto con el azúcar hasta integrar bien ambos ingredientes.
- Derretir el chocolate amargo junto con la manteca hasta obtener una mezcla lisa y brillante.
- Incorporar el chocolate derretido a los huevos batidos y mezclar hasta lograr una preparación homogénea.
- Volcar la mezcla en un molde previamente preparado.
- Hornear a 170 °C durante 20 a 25 minutos.
- Dejar enfriar completamente la base antes de agregar el relleno.
- Cubrir con una capa de crema batida, luego dulce de leche y, por encima, mermelada de frambuesa.
- Para la ganache, calentar la crema de leche y verterla sobre el chocolate picado.
- Mezclar hasta obtener una crema uniforme y dejar enfriar unos minutos.
- Cubrir toda la torta con la ganache y llevar a la heladera antes de servir para que tome mejor consistencia.
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