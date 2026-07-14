Torta de chocolate sin harina: el paso a paso de Maru Botana para un postre irresistible.

Si hay un postre capaz de conquistar a cualquier amante del chocolate, es esta torta sin harina de Maru Botana. Con una miga húmeda, una cobertura irresistible y un relleno que combina dulce de leche, crema y mermelada de frambuesa, se convirtió en una de las recetas más celebradas de la cocinera.

La receta tiene otra ventaja: requiere pocos ingredientes y no lleva harina, por lo que logra una textura intensa, cremosa y muy diferente a la de una torta tradicional. El chocolate amargo es el gran protagonista y aporta un sabor profundo en cada bocado.

Para completar el postre, la base se cubre con una generosa capa de crema batida, dulce de leche y mermelada de frambuesa, mientras que una ganache de chocolate le da el acabado final. Ideal para cumpleaños, reuniones familiares o simplemente para darse un gusto.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa 3 huevos.

huevos. 200 g azúcar.

g azúcar. 300 g chocolate amargo.

g chocolate amargo. 200 g manteca. Para el relleno Crema batida, cantidad necesaria.

Dulce de leche, cantidad necesaria.

Mermelada de frambuesa, cantidad necesaria. Para la ganache 400 g crema de leche.

g crema de leche. 400 g chocolate.

Maru Botana, una de las mejores chef de Argentina. Foto: Instagram

Procedimiento para la torta de chocolate sin harina de Maru Botana

Batir los huevos junto con el azúcar hasta integrar bien ambos ingredientes. Derretir el chocolate amargo junto con la manteca hasta obtener una mezcla lisa y brillante. Incorporar el chocolate derretido a los huevos batidos y mezclar hasta lograr una preparación homogénea. Volcar la mezcla en un molde previamente preparado. Hornear a 170 °C durante 20 a 25 minutos. Dejar enfriar completamente la base antes de agregar el relleno. Cubrir con una capa de crema batida, luego dulce de leche y, por encima, mermelada de frambuesa. Para la ganache, calentar la crema de leche y verterla sobre el chocolate picado. Mezclar hasta obtener una crema uniforme y dejar enfriar unos minutos. Cubrir toda la torta con la ganache y llevar a la heladera antes de servir para que tome mejor consistencia.

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