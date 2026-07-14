La semana pasada, Carla Czudnowsky explotó en LAM contra Tomi Dente y, tras calificarlo de “soret…”, la ex 678 aseguró que la madre del conductor se volvería a morir si despertara y viera que se ha transformado en “un señor denunciante de personas”.

Sin embargo, este lunes por la tarde en Entrometidos, Dente reveló que la panelista de Duro de Domar lo había llamado al término de LAM para pedirle disculpas por su exabrupto: y ella lo confirmó en un móvil de Ángel de Brito.

Fotos: capturas net TV y América TV

“Soy una persona a la que le importa ser buena persona, ser buena periodista, ser buena profesional, todo… Pero me quedé mal con lo que le dije a Tommy de la mamá, y no me gusta hacerme la boluda cuando me siento que estuve mal en algo”, señaló Czudnowsky.

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“No me cuesta pedir perdón a mí cuando me equivoco. No me gustó verme así, no me gustó sentirme así. Esperé hasta el día siguiente para ver qué es lo que le quería decir a Tomi y le escribí directamente, y tuvimos un intercambio re lindo”, soltó Carla.

“Le dije que me había sentido muy mal de lo que había dicho de la mamá, que había estado mal, que yo no era esa persona y que quería pedirle disculpas a él y a la mamá porque con él tenemos y tuvimos siempre una relación requete linda”, agregó.

Fotos: capturas net TV y América TV

“Me pasó una cosa aunque él no es mi hermano y no tengo una relación de íntimos amigos, a mí siempre me gustó tanto verlo laburar desde donde él lo laburaba, desde ese lugar de cariño, de empatía, de que te conmovía, que me agarró como un enojo de verlo así y reaccioné como si hubiera sido su hermana, ¿entendés? Le dije todo lo que pensé al aire y no me gustó ni siquiera cómo lo dije porque me pareció que yo estaba haciendo lo mismo que criticaba”, explicó Czudnowski.

“Yo quiero recalcar mucho la gente con códigos, con honor y con palabra y Tomi lo es porque lo primero que me dijo fue que él ya había pensado que no iba a decir nada de mí el lunes”, recordó, aunque reconoció que, para ese entonces, sus redes sociales habían estallado por los comentarios de quienes no comparten sus ideas políticas. “Igual no me importa porque como te dije al principio y como le dije a Tommy, lo único que me importa a mí es tener una coherencia con mi don de gente”, cerró.

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