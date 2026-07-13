Hace unas semanas, la producción de LAM invitó a participar de su panel a Carla Czudnowsky, que este viernes disparó sin filtro contra periodistas con los que no comparte sus ideas políticas como Luis Majul y, sobre todo, a Tomi Dente de quien vertió un comentario muy filoso involucrando a su madre.

Todo comenzó mientras Ángel de Brito dirigía un debate sobre los dichos de Luis Majul sobre el llanto de Flor de la Ve tras la victoria de la Selección Argentina sobre Egipto, ocasión que Czudnowsky para diferencias al periodista y empresario de Dente.

Carla Czudnowsky y Tomi Dente (Foto: capturas América y Net TV)

“No es lo mismo él que Tomi Dente, que se acaba de reinventar siendo un sor#$#, que no sabemos en qué momento se transformó en un señor denunciante de personas”, dijo, sin filtro Czudnowsky, provocando la sorpresa del conductor, que le llamó la atención.

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EL DURÍSIMO COMENTARIO DE CARLA CZUDNOWSKY SOBRE LA MADRE DE TOMI DENTE QUE OBLIGÓ A INTERVENIR A ÁNGEL DE BRITO

“Sí, un sor#$!. Si la mamá viera en lo que se transformó su hijo, se volvería a morir. Directamente”, afirmó la también panelista de Duro de Domar, al tiempo que De Brito le advertía: “Un poco fuerte lo de la mamá”. “Ada fue una abogada excelente que defendió a sus hijos de violencia de género”, agregó.

“Ada además laburó defendiendo mujeres víctimas de violencia de género. Lo padeció Tommy. sobre todo, y se transformó en un ser odiante. ¿Qué le pasó? ¿En qué momento? Si era un tipo adorable, que te emocionaba, te hacía llorar y ahora putea a todo el mundo”, señaló Czudnowsky.

Carla Czudnowsky y Tomi Dente (Foto: capturas América y Net TV)

“A mí igual me parece que capaz que la mamá estaría orgullosa que hoy su hijo se anima a decir todo lo que piensa. Me parece muy osado decir que la mamá no estaría orgullosa de su hijo”. Le advirtió Denise Dumas.

Consultado por Ciudad al respecto, Tomi Dente contó que pensaba hablar de Czudnowsky este fin de semana en su ciclo de Crónica, pero prefirió “utilizar el tiempo más productivamente” en una entrevista exclusiva con Carlos “Mono” Navarro Montoya, sobre su actividad en el Mundial 2026.

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