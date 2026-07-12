El mundo del entretenimiento y los fanáticos del Universo Marvel recibieron una noticia que generó profunda tristeza: Wai Ching Ho, la actriz que dio vida a la temida Madame Gao en las series Daredevil, Iron Fist y The Defenders, falleció a los 82 años. Según confirmó su entorno, la artista murió tras sufrir un accidente cerebrovascular.

La noticia fue dada a conocer por Peter Shinkoda, quien compartió elenco con Ho en Daredevil en su etapa en Netflix (2015-2019). A través de sus redes sociales, el actor le dedicó un sentido mensaje: “Nunca te olvidaré. Aprendí cada minuto de ti cuando estábamos juntos dentro y fuera del set. Conozco la sabiduría: colgaría de cada una de tus palabras. Nos volveremos a encontrar, amiga mía. Eras hermosa”, escribió.

Peter Shinkoda despidió a Wai Ching Ho (Foto: Instagram @thepetershinkoda)

Nacida en Hong Kong el 16 de noviembre de 1943, Wai Ching Ho desarrolló una extensa trayectoria en el cine, la televisión y el teatro. Aunque participó en decenas de producciones, alcanzó fama internacional gracias a su interpretación de Madame Gao, la misteriosa y poderosa líder criminal vinculada a la organización La Mano (The Hand), uno de los grandes enemigos de Daredevil.

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Más allá de su inolvidable interpretación de Madame Gao, Wai Ching Ho construyó una extensa carrera en la televisión estadounidense con participaciones en algunas de las ficciones más exitosas de las últimas décadas. Su talento la llevó a integrar los elencos de series como Law & Order, Law & Order: Special Victims Unit, Blue Bloods, Orange Is the New Black, Fresh Off the Boat, The Blacklist, Only Murders in the Building y Awkwafina Is Nora from Queens, entre muchas otras.

En la pantalla grande también dejó su huella con papeles en películas como Saving Face, Robot Stories, Falling for Grace y The Cobbler, protagonizada por Adam Sandler. A la par de su trabajo en cine y televisión, desarrolló una sólida trayectoria en el teatro de Nueva York y Broadway, donde fue reconocida por la fuerza y la sensibilidad de sus interpretaciones.

Wai Ching Ho (Foto: captura Netflix/ Disney+)

La actriz también formó parte del universo de Pixar al prestar su voz a un personaje de la versión original de Red (Turning Red), la exitosa película estrenada en 2022. Ese trabajo le permitió acercarse a una nueva generación de espectadores y confirmó la vigencia de una carrera que se extendió por más de cuatro décadas, dejando una marca tanto en la actuación como en el doblaje.

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