La victoria de Argentina frente a Suiza para avanzar a la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 26™ fue más sufrida de la cuenta, y crece la ilusión de ver a Lionel Messi volver a levantar el trofeo más preciado.

Con momentos de buen juego y otros malos, la Selección Nacional logró el objetivo de instalarse entre las cuatro mejores del planeta por tercera vez en la era Messi.

El gol de Alexis Mac Allister a los 10 minutos había generado expectativas, pero a los 22 del segundo tiempo Dan Ndoye marcó el empate, hasta que la expulsión de Breel Embolo reavivó las esperanzas.

Otra vez, Argentina necesitó ir al tiempo extra para superar a un rival que en el peso por peso era inferior. En el segundo tiempo suplementario, Julián Álvarez primero y luego Lautaro Martínez sellaron la victoria por 3-1, y de paso evitar los penales.

Lionel Messi feliz tras meter a Argentina entre los cuatro mejores de la Fifa por tercera vez. (AP Photo/Jeff Roberson)

El hambre de gloria de los dirigidos por Lionel Scaloni sigue intacto, y hay un dato que acrecienta las esperanzas: cada vez que Argentina llegó a la semi, luego accedió a la final.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul (AP Photo/Ashley Landis)

Ya en la instancia decisiva la albiceleste quedó segunda en 1930, 1990 y 2014, mientras que salió campeón en 1986 y 2026. Si bien en 1978 también dio la vuelta olímpica, el formato del torneo era diferente al actual.

Cuándo, dónde y contra quién juega Argentina

Ahora se viene un clásico cargado de historia contra Inglaterra, a jugarse el el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta.

Alexis Mac Allister. (AP Photo/Abbie Parr)

Del otro lado de la llave espería al ganador del duelo entre Francia contra España, que se jugará el martes a las 16 en en el AT&T Stadium de Dallas.

Cuándo, dónde y a qué hora se jugarán la final y el tercer y cuarto puesto

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará el domingo 19 de julio de 2026 a las 16:00 horas en Nueva Jersey.

Lautaro Martinez festeja el tercero de Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. (AP Photo/Charlie Riedel)

Mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026 se jugará el sábado 18 de julio a las 18:00 horas de Argentina. El encuentro se disputará en el Miami Stadium.