Los jugadores de la Selección Argentina más que nadie quieren ser bicampeones, y luego del épico triunfo 3-2 ante Egipto que los clasificó a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, cantaron el himno que se volvió viral.

Eufóricos, aliviados y como hinchas colgados de parabalanchas o alambrados, los dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron a saltar, gritar, golpear y sacudir las remeras para darse ánimos.

El video grabado en el vestuario del Mercedes Benz Stadium de Atlanta fue publicado por la cuenta oficial de la AFA en las redes sociales, y se viralizó muy rápido.

Dale play a La Cuarta Estrella, el nuevo himno de la Selección Argentina

Se trata de La Cuarta Estrella el tema compuesto por el Pablo Quintana, el rosarino detrás del perfil Palmito Música.

Qué dice el nuevo himno que cantaron los jugadores para alentar a la Selección

Soy hincha de la selección

La aliento con el corazón

Ganamos la tercera con Lionel

Queremos ser campeones otra vez

Y 32 años después

La Scaloneta va a vengar

La copa que le robaron al Diez

La que no nos dejaron levantar

Quiero ver la cuarta estrella

Brillar en la camiseta

Soy argento de la cuna hasta el cajón

Por Malvinas, por el Diego,

Por la última de Leo

Argentina quiero verte bicampeón