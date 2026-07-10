Los jugadores de la Selección Argentina más que nadie quieren ser bicampeones, y luego del épico triunfo 3-2 ante Egipto que los clasificó a cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, cantaron el himno que se volvió viral.
Eufóricos, aliviados y como hinchas colgados de parabalanchas o alambrados, los dirigidos por Lionel Scaloni comenzaron a saltar, gritar, golpear y sacudir las remeras para darse ánimos.
El video grabado en el vestuario del Mercedes Benz Stadium de Atlanta fue publicado por la cuenta oficial de la AFA en las redes sociales, y se viralizó muy rápido.
Se trata de La Cuarta Estrella el tema compuesto por el Pablo Quintana, el rosarino detrás del perfil Palmito Música.
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Qué dice el nuevo himno que cantaron los jugadores para alentar a la Selección
Soy hincha de la selección
La aliento con el corazón
Ganamos la tercera con Lionel
Queremos ser campeones otra vez
Y 32 años después
La Scaloneta va a vengar
La copa que le robaron al Diez
La que no nos dejaron levantar
Quiero ver la cuarta estrella
Brillar en la camiseta
Soy argento de la cuna hasta el cajón
Por Malvinas, por el Diego,
Por la última de Leo
Argentina quiero verte bicampeón