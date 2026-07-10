Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez continúan disfrutando de su escapada a Miami. Sin embargo, en las últimas horas, trascendió cuál sería el itinerario de la pareja una vez que finalicen sus días en Estados Unidos.

La información fue revelada por Gustavo Méndez, panelista de La Mañana con Moria, a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde dio a conocer el próximo destino de la actriz y el futbolista: “Mauro Icardi y la China Suárez, después de Miami, regresarán a la Argentina”, reveló.

"Después, Estambul“, agregó el periodista. De esta manera, según la información de Méndez, la pareja primero volvería al país y luego viajaría a Turquía, a la espera de conocerse el futuro futbolístico de Icardi.

Foto: Captura de X (@gusta_mendez) Por: Fabiana Lopez

Aunque ninguno de los dos confirmó públicamente estos movimientos, la publicación del periodista alimentó las especulaciones sobre los próximos pasos de la pareja, que continúa acaparando la atención tanto por su relación como por el futuro profesional del delantero.

Gustavo Méndez: “Mauro Icardi y la China Suárez, después de Miami, regresarán a la Argentina. Después, Estambul“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ESCÁNDALO CON MAURO ICARDI: ASEGURAN QUE LE EMBARGARÁN TODO EL SUELDO POR UNA DEUDA MILLONARIA EN FRANCIA

Las últimas semanas estuvieron marcadas por la tensión para Mauro Icardi. Si bien el delantero pudo viajar a la Argentina y reencontrarse con sus hijas después de casi dos meses sin verlas, los conflictos judiciales y personales con Wanda Nara, sumados a la incertidumbre sobre su futuro profesional, no le habrían permitido disfrutar plenamente de su estadía.

Cuando parecía que el panorama comenzaba a acomodarse gracias al fuerte interés de un importante club de Brasil, surgió una información que vuelve a complicar el presente del futbolista.

Juan Etchegoyen aseguró a través de su cuenta de Instagram que Icardi afrontaría una millonaria deuda en Francia que podría tener graves consecuencias económicas. Según explicó el periodista, Icardi debería alrededor de 4 millones de euros al fisco francés: “Apenas firme contrato en su futuro club, le embargarían el sueldo”, afirmó Etchegoyen, dejando entrever que cualquier nuevo vínculo laboral podría verse afectado por la situación fiscal del jugador.

Foto: Captura de Instagram Stories (@juanetchegoyen)

Por su parte, Laura Ubfal sumó más detalles desde su cuenta de X (antes Twitter) y sostuvo que la deuda correspondería a impuestos que Mauro Icardi habría dejado impagos durante los años en los que desarrolló su carrera en Francia.

De confirmarse esta situación, el delantero no solo deberá resolver su futuro deportivo, sino también enfrentar un complejo frente económico que amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de su agitado presente.