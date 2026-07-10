Mientras Mauro Icardi disfruta de sus vacaciones con la China Suárez y continúa negociando su futuro futbolístico con Galatasaray, Connie Ansaldi sorprendió con un análisis sobre el presente económico del delantero que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

Ansaldi publicó un mensaje en X que generó miles de reacciones y abrió un intenso debate entre quienes coincidieron con su mirada y quienes salieron a defender al exmarido de Wanda Nara.

El tuit de Connie Ansaldi sobre Mauro Icardi que revolucionó las redes (Fotos de Instagram)

El picante tuit sobre Mauro Icardi que revolucionó las redes y se volvió viral

“Si a Icardi no lo agarra un financiero piola y honesto, en 10 años es José María Negrete. El dinero no se reproduce solo y cuando deja de llegar... se acaba”, escribió Ansaldi.

El posteo superó las 100 mil visualizaciones en pocas horas y cosechó cientos de comentarios.

Ante la repercusión, Connie aclaró que su publicación no buscaba cuestionar al futbolista.

“No entiendo por qué se toman esto a mal. No es una crítica. Está re bueno entender de finanzas. Ojalá antes se hubiera hablado tanto como ahora de educación financiera”, explicó.

Connie Ansaldi sorprendió con un fatal pronóstico sobre el futuro económico de Mauro Icardi (capturas de X)

En medio del intercambio, una seguidora le señaló que el nombre correcto era Ramón Mercedes Negrete, y Ansaldi respondió entre risas: “Sí, sí, ese. Mi mamá siempre me lo nombraba”.

Connie Ansaldi sorprendió con un fatal pronóstico sobre el futuro económico de Mauro Icardi (capturas de X)

Connie Ansaldi sorprendió con un fatal pronóstico sobre el futuro económico de Mauro Icardi (capturas de X)

¿Quién fue Ramón Mercedes Negrete?

Ramón Mercedes Negrete fue un paraguayo que alcanzó una enorme fortuna tras ganar el Prode en Argentina en 1972. El premio equivaldría hoy a unos 30 millones de dólares, una cifra que lo convirtió en una celebridad de la época.

Con el paso de los años, su historia se hizo conocida porque terminó perdiendo gran parte de ese dinero, motivo por el que su nombre quedó asociado a quienes dilapidan una gran fortuna.

El comentario de Connie Ansaldi reavivó ese recuerdo y volvió a instalar el debate sobre la importancia de la planificación financiera, mientras Mauro Icardi define cuál será el próximo paso de su carrera.