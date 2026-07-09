La novela entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un capítulo judicial definitivo. Luego de que la defensa de la conductora asegurara en los medios que el futbolista no había depositado la cuota alimentaria de sus hijas, salieron a la luz las pruebas que demuestran lo contrario.

El periodista Gustavo Méndez mostró los documentos que confirman una transferencia millonaria en dólares a favor de Wanda Nara. La jugada judicial no solo limpia el nombre del delantero, sino que además coincide con un sorpresivo viaje de vacaciones junto a Eugenia “China” Suárez rumbo a Miami.

Mauro Icardi pagó la cuota alimentaria y Gustavo Méndez publicó el documento (Foto: captura de Instagram/@lapostadelespectaculo)

Según el acta oficial del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, en la causa caratulada “NARA WANDA SOLANGE Y OTROS C/ ICARDI MAURO EMANUEL S/ALIMENTOS PROVISORIOS”, se notificó el ingreso de fondos desde el exterior.

Monto del depósito: USD 398.500 (trescientos noventa y ocho mil quinientos dólares estadounidenses).

Concepto: Orden de Pago del Exterior (ORPA) destinada a la cuenta judicial compartida que dispuso el juez Adrián Hagopian.

Fecha de notificación: 2 de julio de 2026.

Mauro Icardi pagó la cuota alimentaria y Gustavo Méndez publicó el documento (Foto: captura de Instagram/@lapostadelespectaculo)

Con este documento, la versión de que Icardi mantenía una deuda alimentaria quedó completamente desestimada ante la Justicia, confirmando que los fondos ya fueron acreditados.

TRAS EL PAGO, UN VIAJE EXPRÉS: MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ A MIAMI

La resolución de este conflicto económico parece haber sido el “luz verde” que el futbolista esperaba para armar las valijas. Tras cumplir con sus obligaciones legales, se confirmó que Mauro Icardi y la China Suárez se van de vacaciones a Miami.

La China Suárez y Mauro Icardi se toman vacaciones en Miami (Foto: captura de X/@gusta_mendez)

Este destino internacional vuelve a encender la polémica y la atención de la prensa del corazón, que sigue de cerca los movimientos de la pareja y, sobre todo, la inminente reacción de Wanda Nara ante esta escapada romántica.

GUÍA RÁPIDA PARA ENTENDER EL ESCÁNDALO

¿Mauro Icardi pagó la cuota alimentaria de sus hijas? Sí, Mauro Icardi realizó el pago de la cuota alimentaria provisoria mediante una transferencia desde el exterior por un total de USD 398.500.

¿Qué juzgado lleva la causa de alimentos de Wanda Nara e Icardi? La causa civil por alimentos provisorios se tramita en el Juzgado Nacional en lo Civil N° 106 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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