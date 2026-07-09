Andrea del Boca se fue de la casa de Gran Hermano por tercera vez debido a un delicado estado de salud de su madre, Ana María Castro. El el último 8 de julio, la producción de Telefé le comunicó en el confesionario que su hija, Anna Chiara, había solicitado su presencia urgente lo que motivó su salida definitiva del reality.

La salida de la actriz estuvo marcada por una profunda angustia y protagonizó un desgarrador llanto al recordar a su padre y el duro momento que vivió su familia años atrás a raíz de la causa judicial por la novela Mamá Corazón.

Andrea del Boca explotó en llanto en el marco de su salida de Gran Hermano (Foto: captura de Streams Telefé).

“Este lugar es muy especial para mí, porque acá está mi papá. Acá trabajé por última vez con él. Y me da mucha bronca por falsas calumnias, injurias, mierda que me tiraron. Mi papá se fue y no lo pude... no lo pude retener. Te amo, te necesito, solo por trabajar, solo por ser buena profesional”, dijo desconsolada.

EL DOLOROSO RECUERDO DE ANDREA DEL BOCA AL HABLAR DE SU PADRE

Visiblemente conmovida, Andrea del Boca no pudo contener las lágrimas al recorrer los estudios donde trabajó junto a su padre, Nicolás Del Boca, reconocido director de televisión fallecido en 2018. La actriz aseguró que ese lugar tiene un enorme valor sentimental porque fue allí donde compartieron sus últimos proyectos laborales.

En medio de su angustia, vinculó su dolor con la causa judicial por la producción de Mamá Corazón, investigación por la que años más tarde fue absuelta. “Y te fuiste por una mierda de personas. Y nada, ni nadie, aunque haya salido absuelta, absolutamente nadie me va a devolver a mi padre”, expresó entre lágrimas, en uno de los momentos más emotivos de su salida de Gran Hermano.

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