Horas después de protagonizar un preocupante episodio dentro de la casa, Andrea del Boca fue informada por Gran Hermano de que su familia la requería en su hogar, por lo que tuvo que dejar por tercera vez el certamen.

Todo comenzó cuando la actriz fue convocada por Gran Hermano al Confesionario. “Hablé con tu hija y me dijo que tu mamá estaba teniendo algo, nada grave. Pero es una situación que requiere de tu presencia fuera de la casa. Tranquila”, le dijo El Supremo.

Andrea del Boca en Gran Hermano (Fotos: capturas Telefe)

“No es de gravedad, pero estoy obligado a transmitirte lo que está pasando”, aclaró la voz de la casa. “Dicho esto, si bien es tu hija la que necesita tu presencia fuera de la casa, creo que es momento de que abandones mi casa para ocuparte de tu mamá. ¿Estás de acuerdo?”, agregó.

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La actriz no dudó en aceptar su destino: “Si, siempre dije que estaba acá con el acuerdo de ellas y que, obviamente, primero están mi mamá y mi hija”, señaló, antes de analizar si no fue su preocupante ataque de llanto lo que le hizo mal a su mamá.

“Ha sido un honor para mí que me invitaras a tu casa. He sido muy feliz. Hoy pude empezar a sanar una herida que la llevo puesta, pero no sé si eso le hizo bien o no a mi mamá. No quise…. Pero bueno, ese es el poder tuyo que me lleva a lugares muy íntimos y muy profundos”, dijo.

Así fue la tercera salida de Andrea del Boca de la casa de Gran Hermano (Fotos: capturas Telefe)

“He sido muy feliz y me siento honrada de haber sido parte de esta Generación Dorada”, declaró la actriz. “Ha sido un enorme placer conocerte. Ahora podés despedirte de tus compañeros y podés retirarte por la puerta principal”, cerró El Supremo.

La tercera salida de Andrea de la casa se da en medio de rumores de que sería convocada para participar de Gran Hermano VIP en España, país en el que es muy conocida gracias a su legendaria carrera actoral.

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