El cruce entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 ya tiene una protagonista inesperada con el corazón dividido: Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López. La modelo, nacida en Suecia pero instalada en tierra helvética, donde construyó su vida junto al exfutbolista argentino, contó en sus redes la mezcla de emociones que le genera el partido del próximo sábado 11 de julio.

“Se viene Argentina-Suiza, no lo puedo creer”, arrancó en un video que compartió en sus historias de Instagram, apenas se confirmó el cruce.

La modelo hizo un balance de la jornada mundialista y no ocultó su felicidad por la clasificación del equipo europeo. “Qué partidos ayer, cuántas emociones. Estoy muy orgullosa de que pasó Suiza. Estoy tan contenta y extasiada por el partido de Argentina contra Suiza”, expresó.

Sin embargo, reveló que probablemente se pierda el duelo en vivo por una razón de fuerza mayor: la diferencia horaria. “Igual no lo voy a ver porque se juega a las tres de la mañana de acá”, explicó desde Europa.

LA DECISIÓN DE DANIELA CHRISTIANSSON

Lejos de inclinarse por alguno de los dos equipos, Daniela eligió la diplomacia y dejó una frase que resume su situación: “Qué emoción... bueno, vamos a ver. Que el mejor gane”, cerró.

El partido la encuentra con afectos repartidos: aunque celebra cada logro del fútbol europeo, hace años que formó una familia con Maxi López, con quien tuvo a Lando, su hijo de seis meses, y su vida quedó ligada para siempre a la Argentina.

Crédito: Instagram

El exdelantero, por su parte, todavía no se refirió públicamente al cruce. Pero todo indica que también vivirá el sábado con emociones encontradas.