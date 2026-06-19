La decisión de Daniela Christiansson de instalarse en la Argentina junto a Maxi López ya empezó a tomar forma. Luego de viajar a Buenos Aires para conocer la vivienda que alquiló el exfutbolista, la modelo sueca continúa en Suiza ultimando detalles de una mudanza que marcará un importante cambio en su vida familiar y laboral.

Mientras coordina el traslado de sus pertenencias y avanza con los trámites necesarios para viajar junto a su mascota, también recibió una noticia que la llena de entusiasmo: ya consiguió representación laboral en el país y comenzará a desarrollar nuevos proyectos.

NUEVO DESAFÍO PROFESIONAL EN BUENOS AIRES

En las últimas horas se confirmó que Daniela se incorporó a Multitalent, una de las agencias más reconocidas del mundo del espectáculo y el modelaje en la Argentina. La información fue anunciada por la propia empresa a través de sus redes sociales.

De esta manera, la pareja de Maxi López compartirá representación con figuras de gran exposición mediática como Valentina Cervantes, Marcos Ginocchio y China Suárez, entre otros talentos que integran la agencia.

Daniela Christiansson consiguió trabajo en la Argentina y ya prepara su nueva vida junto a Maxi López. Crédito: Instagram.

La incorporación le permitirá participar en campañas publicitarias, producciones de moda y acciones vinculadas al universo digital, un terreno en el que también viene consolidando su presencia como influencer.

LAS CRÍTICAS QUE APARECIERON EN LAS REDES

Pese a la alegría por este nuevo paso profesional, el anuncio también generó comentarios negativos en las redes sociales. Algunos usuarios cuestionaron la decisión de mudarse al país y vincularon su desembarco laboral a la situación económica de Maxi López.

Entre los mensajes que circularon se destacaron opiniones como: “Maxi la trae para que trabaje”, “Ahora va a empezar a facturar” y otros comentarios que rápidamente se multiplicaron en las publicaciones relacionadas con la noticia.