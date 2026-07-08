Shakira no pudo ocultar su angustia después de que Colombia quedara eliminada del Mundial 2026 a manos de Suiza en los octavos de final y como si fuera un capítulo más de la historia de amor incondicional de Shakira con su país, decidió no quedarse callada y salió a bancar a su selección en el momento más doloroso del torneo.

Con un mensaje cargado de emoción, la cantante barranquillera escribió: “Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos”. Con esa frase, resumió tanto el orgullo por el rendimiento del equipo como la resignación por un resultado que no llegó.

EL MENSAJE DE SHAKIRA TRAS LA ELIMINACIÓN

La cantante también resaltó el sentimiento de unidad que logró construir el plantel dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, tanto puertas adentro del vestuario como en la relación con sus hinchas. En ese sentido, remarcó: “Lo hemos dado todo”, una frase que repitió para subrayar que, más allá del resultado, el compromiso de los jugadores estuvo a la altura de las expectativas.

No es la primera vez que Shakira se convierte en la voz de un Mundial, y esta vez volvió a demostrar que su corazón está tan cerca de una cancha como de un escenario. Fuente: Instagram Por: Instagram

Shakira se refirió puntualmente al momento de angustia que protagonizó Luis Díaz sobre el final del partido y escribió: “Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección”. Con esas palabras, la artista buscó ponerle nombre propio al dolor colectivo que atraviesa el país.

Sobre el cierre de su mensaje, la cantante fue aún más allá y les agradeció directamente a los jugadores: “Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos”. Un cierre que combinó la tristeza por la eliminación con el reconocimiento hacia el plantel.

James Rodríguez consuela a Cucho Hernández, su compañero de la selección de Colombia, tras la derrota por penales ante Suiza en los octavos de final de la Copa del Mundo, el martes 7 de julio de 2026 en Vancouver (AP Foto/Lindsey Wasson) Por: AP Photo/Lindsey Wasson

SHAKIRA, UNA DE LAS GRANDES PROTAGONISTAS DEL MUNDIAL

La artista se convirtió en una de las figuras más destacadas de esta edición del Mundial. No solo prestó su voz para “Dai Dai”, la canción oficial de la FIFA que hoy lidera todos los charts internacionales, sino que además asistió de manera presencial a varios partidos junto a sus hijos, viviendo el torneo desde las tribunas.

Shakira durante la apertura del Mundial 2026 Fuente: Instagram Por: Instagram

En los encuentros a los que no pudo asistir físicamente, Shakira se mostró igualmente activa a través de sus redes sociales, donde alentó de manera efusiva a más de una selección durante toda la competencia.