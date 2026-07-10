La apasionada y desesperada forma en que la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera vivió la épica vicotoria de la Selección Nacional contra Egipto, por los octavos de final Copa Mundial de la FIFA 26™ se volvió viral, y ahora matrimonio de actores explicó por qué la joven reaccionó así.

“Eso le pasa solamente con la Selección”, afirmó Mónica sobre el fenómeno de Victoria (22). Acto seguido, Ayos aclaró que pese a que tanto ella como Diego son de Boca, “ella y su hermano (Federico) son de River”.

“Se le pone un poco el foco aunque vivimos lejos y ella se vino a los seis años a México, pero me ocupé personalmente de que no olvide sus raíces“, continuó la actriz.

Diego Olivera, Mónica Ayos y su hija Victoria. (Foto: @vickydoll22)

Luego, Diego, el papá precisó que fue Mónica quien primero la grabó y luego le pidió permiso para publicarlo, sin saber que se haría tan masivo.

Victoria Olivera. (Foto: @vickydoll22)

“La terapia está preocupada, porque hace años que va a terapia, ja”.

POR QUÉ VICKY HABLÓ DEL MURO

En cuanto al relato, Olivera halagó: “Es epopéyico, hasta literario te ofreció literatura”. Ahí, Ayos aclaró que Vicky “hablaba del muro de los jugadores”.

Victoria y Diego Olivera. (Foto: @vickydoll22)

“Yo la vi tan angustiada que la empecé a abrazar por una cuestión de que empezaba a sufrir yo por ella, y no tanto por todo lo demás”, enfatizó el galán.

Lo cierto es que Victoria “vive sola hace dos años” y que el sábado ante Suiza la familia no respetará la cábala de estar todos juntos mirando los cuartos de final.