Pablo Alborán volvió a sorprender a sus seguidores con el lanzamiento de “Tiempos bonitos”, un nuevo single inédito que llega meses después de la publicación de “Algo de mí” y mientras continúa recorriendo escenarios de todo el mundo con su exitoso Global Tour KM0.

La nueva canción muestra una faceta renovada del artista español, con un sonido más bailable y una producción que fusiona ritmos afro y latinos, sin dejar de lado la sensibilidad que caracteriza sus composiciones.

Foto: prensa

Cómo es Tiempos bonitos, la nueva canción de Pablo Alborán

Producida por Pablo Alborán junto a Toni Anzis, “Tiempos bonitos” propone una evolución musical dentro del repertorio del cantante.

La letra habla de una historia de amor que no logró consolidarse por haber llegado en el momento equivocado. Entre recuerdos, fotografías y noches compartidas, el tema invita a mirar el pasado con nostalgia, pero también con gratitud por las experiencias vividas.

Con esta propuesta, Alborán combina una melodía pegadiza con una interpretación cargada de emoción, manteniendo el sello que lo convirtió en uno de los artistas más populares de habla hispana.

El videoclip fue grabado en pleno concierto

El estreno de “Tiempos bonitos” llega acompañado por un videoclip registrado íntegramente en vivo durante los conciertos que Pablo Alborán ofreció en el Movistar Arena de Madrid el pasado mes de mayo.

Las imágenes muestran la energía del escenario, la puesta en escena del espectáculo y la conexión del cantante con miles de fanáticos, en dos presentaciones que formaron parte de su Global Tour KM0.

El video refleja el clima de celebración que acompaña esta nueva etapa artística y convierte al público en uno de los grandes protagonistas del lanzamiento.

Pablo Alborán mostró cómo es su casa. Foto: IG | pabloalboran

Pablo Alborán continúa con el Global Tour KM0

“Tiempos bonitos” se suma a una etapa especialmente intensa en la carrera del artista. Luego de adelantar la canción en algunos conciertos de la gira, el tema ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Mientras tanto, el Global Tour KM0 continúa su recorrido con presentaciones por distintas ciudades de España durante el verano europeo y luego seguirá su camino internacional con shows en Centroamérica, México y Puerto Rico.

Con nueva música, una gira que no deja de sumar fechas y un videoclip que captura la emoción de sus conciertos, Pablo Alborán reafirma su gran presente artístico y mantiene el vínculo cercano con un público que lo acompaña en cada escenario.