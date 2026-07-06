La guerra entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego de que el futbolista la atacara en las redes sociales, la conductora de Sálvese Quien Pueda recogió el guante y respondió con durísimas declaraciones en Puro Show.

“Es triste, pobre Icardi, es triste. Pero bueno, ahí está el resultado de por qué le va como le va en la vida. Es un tipo que va a bailar a Tequila, echa a nenas de 22 años, mira a una chica, la otra se pelea, se va... Todo impresentable. Todo el mundo de Icardi, que siempre fue triste”, disparó.

Además, recordó el comienzo de la relación entre Mauro y Wanda Nara: “Imaginate que él fue el que le sacó la mujer a un amigo (Maxi López) que le daba de comer y le daba un techo en Europa, se casó con la mujer de su amigo y después la que fue su mujer le metió otro jugador en la casa. Es una novela hermosa, pero habla de ellos. Uno la describe, a mí esas cosas no me pasan”, ironizó.

Foto: Captura (eltrece)

Yanina también reveló cuál fue su reacción al ver la historia que publicó Icardi en Instagram: “Me lo mandaron. La verdad que no me dedico tampoco a mirar las redes de Icardi. Me dio gracia, me dio lástima, porque digo, en lugar de estar subiendo fotos editadas, cuidá a tu papá, que no tiene un mango, está vendiendo comida en una olla popular. Mauro está peleado con la madre, con Wanda, no ve mucho a las hijas, no les paga la cuota alimentaria, todo en su vida es un juicio. El papá no tiene ni prepaga y tiene problemas de salud. Está peleado con la hermana, está peleado con la madre. Es Icardi, es un mundo muy patético, es un tipo que no tiene equipo”, afirmó.

Consultada sobre si el comportamiento del delantero podría deberse al complejo momento que atraviesa en lo personal y profesional, Latorre lo descartó de plano: “No está desbordado, él es así. No te olvides que cuando se casó con Wanda se tatuó a los tres hijos de Maxi López. Él le sacó la mujer y le obligó a los chicos que le digan papá. Tuvo que separarse Wanda de él para que Maxi vuelva a tener un buen vínculo con ella y con los hijos. Es un chico que le gusta vivir en estos conflictos”, opinó.

Finalmente, también hizo referencia a la China Suárez y al vínculo que mantiene con ella en las redes: “Hace poco, desde el Instagram de la China me empezaron a insultar y decir ‘cornuda’. Para mí no era la China, era él, creo yo”, concluyó, alimentando un nuevo capítulo de una pelea que parece no tener fin.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

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YANINA LATORRE LANZÓ UN FILOSO COMENTARIO TRAS LA RECONCILIACIÓN DE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

La reconciliación entre Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez volvió a revolucionar las redes sociales y generó una catarata de repercusiones. En ese contexto, Yanina Latorre sorprendió con un picante comentario al hacerse eco de la imagen que compartió la pareja, dejando en claro que no perdió el humor frente al inesperado acercamiento.

La conductora de Sálvese Quien Pueda replicó en sus redes una publicación de la cuenta Ptc Recargado, donde se veía una selfie en blanco y negro de Icardi y la China junto al mensaje: “Ahora. Mauro Icardi y La China Suárez en Instagram”.

Fiel a su estilo, Yanina acompañó ese posteo con una frase cargada de ironía y doble lectura: “Por lo menos los ayudé a reconciliarse”.

Foto: Captura de X (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

El comentario de la conductora rápidamente llamó la atención de sus seguidores, ya que en las últimas semanas fue una de las principales voces que siguió de cerca cada capítulo de la historia entre el futbolista y la actriz, revelando información y opinando sobre la crisis que habrían atravesado.