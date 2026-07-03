Este jueves, un recién reconciliado Mauro Icardi lanzó un mensaje certero en sus redes sociales contra Yanina Latorre: la llamó “cornuda” junto a una imagen de la conductora disfrazada de payaso. La respuesta de Latorre no hizo esperar y, entre otras cosas, desnudó el lado más cruel del futbolista.

Por eso, además de recordarle a Mauro Icardi todo el historial de infidelidades con Wanda Nara, Yanina trajo a colación la fuerte denuncia de Wanda Nara acerca del polémico hobby que solía practicar el futbolista frente a sus hijas. “¿Se puede ser tan nabo y tan vil de salir a cazar y matar animalitos, grabarlo y mostrarlo?”, le preguntó.

Fotos: Instagram

“¿No te da vergüenza matar animalitos indefensos? Sos un pobre tipo, digno de lástima”, señaló la conductora sobre el gusto por la caza del futbolista que Wanda divulgó con imágenes hace unos meses, antes de ir directo al talón de Icardi con otra acusación sobre el comportamiento del futbolista.

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“Y otra peor”, adelantó Yanina, y agregó: “Yo laburo todos los días de mi vida. Resisto archivos. Lo único que tenés para decirme es cornuda. Tengo una mamá vieja que se llama Dora, que la asisto, la cuido, la acompaño, la mantengo y me ocupo de su salud”, planteó.

“Vos tenés un papá que está solo en tu provincia natal, que no tiene para comer, que va Wanda de vez en cuando y lo mediatiza. Y el señor hace una olla popular para vender comida y poder comer”, recordó la conductora, en referencia al locro patrio que la mediática ayudó a agotar en cuestión de horas el 25 de mayo.

Gustavo Méndez reveló cuánto ganó el papá de Mauro Icardi con el locro que hizo junto a Wanda Nara y sus hijas (Foto: Instagram @mecomprendesmendez)

Las fotos de la visita de Wanda Nara y sus hijas a la casa del papá de Mauro Icardi (Foto: Instagram @aldanaicardi)

“¿No te da vergüenza? Ya que estás al pedo, en lugar de exponer a tu hija, tratarme de conch$%# o de cornuda, ¿por qué no te vas a Rosario y cuidas a tu papá? ¿Por qué no le pagás la prepaga?”, planteó la conductora.

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