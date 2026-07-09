Sol Varacalli, la joven de 28 años oriunda de Ramos Mejía, falleció tras una larga batalla contra una cruel enfermedad que movilizó a miles de personas en redes sociales. Su historia se hizo conocida cuando, junto a su familia, impulsó una campaña solidaria para poder acceder a una operación clave para su salud que conmovió a María Becerra.

El caso tomó notoriedad cuando la cantante decidió involucrarse de manera directa y no solo costeó la intervención quirúrgica de Sol, sino que también cubrió el tratamiento oncológico y la compra de una medicación importada, por un monto cercano a los 55 millones de pesos. El gesto de la artista se volvió viral y generó una ola de apoyo y emoción entre sus seguidores.

Foto: captura video de Instagram @sol.varacalli

La relación entre Sol y María Becerra fue más allá de lo económico. La artista sorprendió a la joven visitándola en su casa antes de la operación en el Hospital Italiano, un encuentro que quedó registrado en redes y que emocionó a todos los que seguían la historia.

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La noticia del fallecimiento de Sol fue confirmada por su familia a través de un comunicado en redes sociales. “Les queremos agradecer de todo corazón cada apoyo en todo este tiempo, le dieron una esperanza de vida. Ella peleó hasta lo último”, expresaron en el mensaje que rápidamente se llenó de mensajes de condolencias y muestras de cariño.

La despedida a Sol Varacalli (Foto: Instagram @sol.varacalli)

Durante meses, la comunidad acompañó a Sol y a su entorno con colectas y mensajes de aliento. El apoyo de María Becerra fue fundamental para que la joven pudiera acceder a los tratamientos, aunque las complicaciones de salud persistieron y finalmente no pudo superar la enfermedad.

El compromiso de María Becerra con la causa de Sol Varacalli marcó un antes y un después en la relación entre artistas y seguidores. La cantante no solo aportó económicamente, sino que se involucró de manera personal, acompañando a Sol en los momentos más difíciles y así la despidió en sus redes sociales.

La despedida de María Becerra a Sol Varacalli (Foto: Instagram @mariabecerra)

“Hoy el cielo ganó un ángel y acá abajo quedó un vacío imposible de llenar. Gracias por regalarme la mirada más linda que jamás vi, la luchaste hasta el último minuto mi reina, jamás bajaste los brazos... Vivirás por siempre en mi corazón Solcito, Que en paz descanses, hasta que nos volvamos a encontrar te amo y te voy extrañar mucho“, escribió María en una story.

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