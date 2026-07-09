Después de catorce días de angustia y esperanza, la noticia más temida se confirmó este miércoles: Lucas Gámez, el nene argentino de 9 años que había quedado atrapado tras los terremotos en Venezuela, fue encontrado sin vida entre los restos del edificio Miramar, en La Guaira.

La historia de Lucas conmovió a la Argentina y trascendió fronteras. Durante dos semanas, equipos de rescate trabajaron sin descanso en la zona del derrumbe, mientras familiares, amigos y miles de personas seguían cada avance con la ilusión de un milagro. El hallazgo fue confirmado por el bombero Guillermo Arana, integrante de Fénix Unit Rescue, quien relató que el cuerpo del menor fue localizado junto a sus abuelos, abrazados.

Lucas Gámez (Foto: captura eltrece)

El bombero mendocino Arana detalló que la búsqueda fue intensa y que el desenlace llegó tras jornadas de trabajo ininterrumpido. “Fue una tarde abrumadora. Pusimos muchos días, 24 horas corridas, tratando de hacer realidad una esperanza, un sueño que no se dio. Encontramos a Lucas con sus abuelos, abrazados. Se fueron juntos el primer día del terremoto”, relató.

Leé más:

La drástica decisión de la familia de Cinzia de Gran Hermano por los terremotos en Venezuela

CONMOCIÓN POR LA MUERTE DE LUCAS GÁMEZ, EL NENE ARGENTINO DESAPARECIDO EN VENEZUELA

Además, Arana explicó que en el edificio ya habían recuperado 36 cuerpos y que, con la aparición de Lucas y sus abuelos, la cifra aumentó. “Seguimos buscando a la familia de un coronel de Bomberos y a la esposa de un hombre que trabajaba para una señora mayor”, agregó el rescatista.

Dos días antes de que se confirmara el hallazgo, Lucas había cumplido 9 años. Sin poder celebrarlo en casa, sus padres decidieron homenajearlo frente al edificio derrumbado: llevaron una torta, encendieron una vela y le cantaron el “Feliz cumpleaños” con la esperanza de volver a abrazarlo.

Lucas Gámez (Foto: captura eltrece)

Las imágenes de ese momento recorrieron el mundo y mostraron la fortaleza de la familia en medio del dolor. En las últimas horas, la mamá de Lucas, Blanca Martínez, decidió alejarse de las redes sociales por el acoso y las críticas que recibió durante la búsqueda, incluso por quienes la acusaban de exponer la tragedia.

Leé más:

El desgarrador gesto de Lucas Trejo tras confirmar la muerte de su esposa e hijos en el terremoto de Venezuela

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.