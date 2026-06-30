Mientras Cinzia Francischiello continúa en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, en el exterior su familia decidió dar un paso que fue ampliamente destacado en las redes sociales.

Todo ocurrió en medio de los terremotos que golpearon a Venezuela y que provocaron una ola de solidaridad en distintos países. Frente a este dramático escenario, Dylan Gissi, pareja de la participante y futbolista de Nueva Chicago, anunció una importante determinación: “Dada la situación que está atravesando Venezuela y tantas personas que hoy están sufriendo, por respeto, empatía, amor hacia quienes están pasando por momentos difíciles, decidimos no hacer publicaciones ni campañas en redes relacionadas con GH durante este momento”, expresó.

En el mismo comunicado, Dylan remarcó que, más allá del juego, existen circunstancias que merecen toda la atención: “Cinzia está dentro de un juego, pero detrás de ese juego hay una realidad mucho más grande que nos toca de cerca. Creemos que hay momentos en los que corresponde priorizar la solidaridad y el respeto”, afirmó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@cinziafd) Por: Fabiana Lopez

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron un saldo oficial de 1.943 víctimas fatales y decenas de miles de desaparecidos, mientras miles de rescatistas y voluntarios continúan removiendo escombros en busca de sobrevivientes.

Foto: Captura de Instagram Stories (@cinziafd) Por: Fabiana Lopez

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GRAN HERMANO: SOL ABRAHAM Y CINZIA FRANCISCHIELLO VIERON A ALGUIEN EN EL TECHO Y CORTARON LAS CÁMARAS

La dirección de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada parece no estar del todo resguardada. En ediciones anteriores, ya hubo episodios de personas que se acercaron al perímetro del reality de Telefe, y este jueves por la tarde se repitió la situación: mientras Sol Abraham y Cinzia Francischiello estaban al aire en el stream, advirtieron que alguien estaba en el techo de la casa.

“¡Hay una persona!”, exclamó Sol, mientras la Cinzia destacó que parecía un policía por el chaleco que llevaba. Primero hubo algo de susto, pero luego ambas saludaron con la mano a la misteriosa persona antes de que, de manera inmediata, cortaran todas las cámaras y la transmisión completa. Hasta el momento, no hubo confirmación oficial de la producción sobre lo ocurrido.

Cuando la transmisión volvió, los participantes ya estaban ensayando la coreografía de Miley Cyrus para el domingo en el SUM, aunque Andrea del Boca se ausentó porque, según dijo, no se sentía bien.

Foto: Captura (Telefe)

El video de la persona sobre el techo se viralizó en minutos y desató una ola de comentarios en redes, donde muchos usuarios pidieron sanción para Cinzia y Sol, recordando un episodio en otra edición anterior en la que Lucía Maidana y Rosina Beltrán fueron penalizadas por interactuar con alguien del exterior. La diferencia: en aquella oportunidad las participantes hablaron y hasta hicieron preguntas, mientras que ahora solo saludaron.

De todas formas, cualquier diálogo con alguien afuera rompe la regla principal del concurso: el aislamiento. Además, los participantes ya habían sido advertidos por escuchar gritos del exterior.