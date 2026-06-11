La dirección de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada parece no estar del todo resguardada. En ediciones anteriores, ya hubo episodios de personas que se acercaron al perímetro del reality de Telefe, y este jueves por la tarde se repitió la situación: mientras Sol Abraham y Cinzia Francischiello estaban al aire en el stream, advirtieron que alguien estaba en el techo de la casa.

“¡Hay una persona!”, exclamó Sol, mientras la Cinzia destacó que parecía un policía por el chaleco que llevaba. Primero hubo algo de susto, pero luego ambas saludaron con la mano a la misteriosa persona antes de que, de manera inmediata, cortaran todas las cámaras y la transmisión completa. Hasta el momento, no hubo confirmación oficial de la producción sobre lo ocurrido.

Cuando la transmisión volvió, los participantes ya estaban ensayando la coreografía de Miley Cyrus para el domingo en el SUM, aunque Andrea del Boca se ausentó porque, según dijo, no se sentía bien.

Foto: Captura (Telefe)

El video de la persona sobre el techo se viralizó en minutos y desató una ola de comentarios en redes, donde muchos usuarios pidieron sanción para Cinzia y Sol, recordando un episodio en otra edición anterior en la que Lucía Maidana y Rosina Beltrán fueron penalizadas por interactuar con alguien del exterior. La diferencia: en aquella oportunidad las participantes hablaron y hasta hicieron preguntas, mientras que ahora solo saludaron.

De todas formas, cualquier diálogo con alguien afuera rompe la regla principal del concurso: el aislamiento. Además, los participantes ya habían sido advertidos por escuchar gritos del exterior.

¿Habrá sanción o advertencia para Sol Abraham y Cinzia Francischiello por este insólito momento?

Foto: Instagram (@santidelmoro)

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GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA: QUIÉNES QUEDARON EN LA PLACA DE NOMINADOS ESTA SEMANA

La gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó mucha tensión, estrategias cruzadas y una placa multitudinaria que promete revolucionar el juego. Fue Santiago del Moro quien reveló en vivo cómo quedó conformada la lista de participantesque deberán enfrentarse al voto del público esta semana.

“¿Quién querés que continúe y que siga en la casa? ¿A quién bancás?“, expresó el conductor antes de enumerar a todos los jugadores que quedaron en riesgo.

Ellos son: Cinzia Francischiello, Franco Zunino, "Steffy" Pereira (más conocida como “Campanita”), Sol Abraham, Luana Fernández, Gisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca.

Foto: Captura (Telefe)

Además, Santiago explicó que la votación será positiva durante 24 horas y que el jueves, después de que algunos jugadores bajen de placa, se tranformará en negativa.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?