La fuerte discusión que Tamara Paganini tuvo el lunes en Gran Hermano Generación Dorada con Mariela Prieto le afectó sobremanera, al punto que debió salir de urgencia por indicación médica, quedó internada en una clínica privada, pero ya regresó a la casa.

Si bien en un primer momento se especuló con que la integrante del primer Big Brother Argentina quedaría fuera de competencia, el miércoles por la mañana se la vio de nuevo en el reality.

Según contó Paula Varela, el malestar fue “debido al estrés que sufrió por el encierro” y que “la sacaron y debieron internarla”.

Tamara Paganini volvió a Gran Hermano tras su internación.

Al mismo tiempo, en X se viralizaron las imágenes de Tamara en la cocina junto a Andrea del Boca, otra vez en competencia.

Qué le pasó a Tamara

La crisis de Tamara “fue algo repentino. Tenía dolores intensos, sangrado de los oídos, síntomas físicos”, agregó la panelista de Lape Club Social.

Si bien hubo varios testigos en la casa, la producción decidió no mostrar las imágenes del momento en que Tamara Paganini sufría sus hemorragias.